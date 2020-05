Corona-Warn-App: Aktive Bürgerbeteiligung auf GitHub

Die Bundesregierung hat heute offiziell kommuniziert, was wir euch bereits gestern mit in den Tag geben konnten: Das offizielle Konzept zur deutschen Corona-Warn-App kann auf dem Code-Portal GitHub eingesehen und dessen Open-Source-Entwicklung hier direkt mitverfolgt werden.

Heute wurde auf github ein Repository mit der Entwicklerdokumentation zu unserer Corona-Warn-App veröffentlicht. Die Entwickler freuen sich über Feedback! Wir setzen auf transparenten Code, Datenschutz, Sicherheit und freiwillige Nutzung. https://t.co/ad4VeN51w0 — Helge Braun (@HBraun) May 13, 2020

Was in diesem Zusammenhang spannend ist: Die von GitHub bereitgestellten Kommunikationswerkzeuge laden aktuell zur unkomplizierten Bürgerbeteiligung ein. So wurden bislang bereits 40 Issues zur App eröffnet, in denen Vorschläge, Kritik und Anregungen durchgesprochen werden.

Unter anderem ist hier die Forderungen nach reproduzierbaren Builds aufgetaucht, die sicherstellen soll, dass der auf GitHub veröffentlichte Quellcode auch der ist, der letztlich in der App landet. Die Entwickler von SAP und Telekom haben die Anregung positiv aufgenommen und angekündigt darüber informieren zu wollen, sobald sich reproduzierbare Builds anlegen lassen.

Mit Verweis auf die von Apple und Google bereitgestellten Systemschnittstellen wurden der Vorschlag, im Kontaktfall auch die Bluetooth-Signalstärke über die Tracing-App auszusenden, hingegen abgelehnt. Entsprechende Änderungswünsche müssten von den beiden Konzernen umgesetzt werden.

Grundsätzlich lohnt sich ein Blick in die sogenannten Issues der Corona-Warn-App. Hier wurde inzwischen auch angekündigt, dass in Kürze die sogenannten „Architecture Docs“ auf GitHub abgelegt werden, die unter anderem auf die Verhinderung von Falschmeldungen eingehen werden.

Was die Bürgerbeteiligung im Code angeht, beschränkt sich diese zur Zeit auf die Korrektur von Tippfehlern.

Die Bundesregierung fasst in ihrem letzten Eintrag zum Thema noch mal die Verantwortlichkeiten zusammen und verweist auf den offiziellen Hilfe-Artikel: „So könnte die Corona-App helfen“, der hier abgerufen werden kann.