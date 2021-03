Coronavirus: Drogeriekette „dm“ verkauft Schnelltests ab 9. März

Den Presseverteiler der Drogeriekette „dm“ haben wir vor allem im Blick, um uns über App-Updates und Änderungen bei den kontaktlosen Bezahl-Verfahren des deutschlandweit tätigen Händlers informieren zu lassen.

In ungewöhnlichen Zeiten, spitzen wir jedoch auch bei ungewöhnlichen Meldungen die Ohren und reichen diese gerne direkt an euch durch. Als einer der ersten Händler hat „dm“ jetzt den bevorstehenden Verkauf von Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung angekündigt.

Ab 9. März mit limitierten Abgabemengen

Diese sollen bereits ab kommenden Woche verfügbar sein und können voraussichtlich ab Dienstag, 9. März in den über 3000 Filialen der Drogeriemarkt-Kette erworben werden. Laut dm sollen initial ausschließlich Schnelltests des Anbieters Boson verkauft werden, die eine akute Infektion mit dem Coronavirus nachweisen können.

Nach Angaben des dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer, der unter anderem verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung ist, sollen die Schnelltests so günstig wie möglich angeboten werden, gleichzeitig soll die Abgabemenge pro Person Anfangs stark limitiert sein, damit das Angebot so viele Interessenten wie möglich erreichen kann.

Der Schnelltests soll in der Lage sein nachzuweisen, ab Verbraucher zum Zeitpunkt der Test-Durchführung mit dem Coronavirus infiziert sind. Um weitere Schnelltests unmittelbar im Anschluss an die nächsten behördlichen Zulassungen anbieten zu können, steht dm nach eigenen angaben im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium.

„Marktabholung Express“ per iPhone-App

Vor etwas über einem Jahr hatte „dm“ die hauseigene iPhone-Applikation runderneuert und bietet seitdem auch die so genannte „Marktabholung Express“ an, bei der sich per App bestellte Waren nach drei Stunden im zuvor festgelegten dm-Markt abholen lassen.

Entsprechende Bestellungen werden ab einem Einkaufswert von 19 Euro kostenlos abgewickelt.