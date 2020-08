Corona-Warn-App: Version 1.2 mit Absturz beim Start

Update: Wie viele Anwender berichten stützt die aktualisierte App teilweise direkt beim Start ab – und dies auch unter iOS 13.6.

Original-Eintrag: Die offizielle Corona-Warn-App von Bundesregierung, SAP und Deutscher Telekom steht seit wenigen Minuten in Version 1.2 zum Download im App Store bereit. Damit legt die App zur Kontakt-Nachverfolgung das erste Update vor, seitdem die Entwickler den täglichen manuellen Start der App von Hand empfohlen haben – ifun.de berichtete.

Knapp zwei Monate nach der Erstveröffentlichung der Corona-Warn-App befindet sich die Anwendung damit weiterhin im Bug-Fixing-Modus, kümmert sich mit ihrem heutigen Update aber nicht nur um Fehlerbehebungen, sondern auch um die Bereitstellung neuer Funktionen.

Zu diesen zählt die bereist angekündigte Lokalisierung der Applikation in zusätzliche Sprachen. So steht die Anwendung nun auch auf Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch zur Verfügung. Zudem wurden fehlende Voiceover-Texte ergänzt, was die Corona-Warn-App nun deutlich brauchbarer für Nutzer mit eingeschränkter Sehfähigkeit macht.

Zudem wurden Änderungen an der Darstellung der sogenannten Risiko-Begegnungen durchgeführt: Wenn das Risiko seit mehr als zwei Tagen nicht mehr ermittelt wurde, zeigt die App fortan ein unbekanntes Risiko und einen zusätzlichen Hinweis an, die dazu auffordert eine manuelle Risiko-Ermittlung durchzuführen. Ist die Risiko-Ermittlung aktiv, soll dies durch eine animierte Grafik visualisiert werden.

8.500 Testergebnisse übermittelt

Die Corona-Warn-App kann inzwischen knapp 17 Millionen Downloads verzeichnen. Das von der App bereitgestellte QR-Code-Verfahren, über das Anwender ihre Testergebnisse über die App melden können, wurde bislang von mehr als 25.000 Menschen genutzt, dabei sollen nach Angaben der Macher rund 18.500 Testergebnisse übermittelt worden sein. Manche QR-Codes werden von der App allerdings nicht erkannt. Die Macher erklären dazu in einem heute veröffentlichen Blog-Eintrag: „Zurzeit werden Möglichkeiten zur Verbesserung der Benutzerschnittstelle überprüft, um nicht funktionierende QR-Codes zu erkennen und darüber zu informieren.“