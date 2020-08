Corona-Warn-App: Inaktive Hintergrundaktualisierung schuld

Eine Nacht drüber geschlafen, schon scheint ausgemacht, was die gestern Abend veröffentlichte Version 1.2 der offiziellen Corona-Warn-App in die Knie gezwungen hat. Wir mehrere Anwender berichten, soll die App zur Kontakt-Nachverfolgung den Startversuch vor allem auf all jenen Geräten mit einem Absturz quittieren, auf denen Anwender die Systemeinstellung zur Hintergrundaktualisierung ausgeschaltet haben.

Diese ist in den iPhone-Einstellungen im Bereich Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung abgelegt und sorgt im ausgeschalteten Zustand dafür, das installierte Apps nur noch nach einem aktiven Start die Prozessor-Ressourcen des iPhones nutzen können.

Für Anwender besteht im Alltagseinsatz grundsätzlich kein Anlass die Hintergrundaktualisierung auszuschalten. Apples Stromsparmodus und der Datensparmodus können diese vorübergehend selbstständig aktivieren – ob auch dies zum beobachteten Fehlerbild beiträgt ist unklar.

Fest steht: iPhone-Nutzer, die sich in den Einstellungen grundsätzlich dafür entschieden haben, die Hintergrundaktualisierung auszuknipsen haben den Absturz (unwissend) vergünstigt. Dass sich die Corona-Warn-App hier jedoch mit einer Fehlermeldung hätte bemerkbar machen sollen und nicht einfach abstürzen, versteht sich von alleine.

Entwickler benötigen Analyse-Daten

Auf dem Code-Portal GitHub rufen die Entwickler der Corona-Warn-App betroffene Anwender derzeit dazu auf, Crash-Reports einzusenden, um damit bei der Fehlerbehebung zu helfen. Dabei handelt es sich um die .ips-Dateien mit dem Dateinamenanfang „ENA-…“ die ihr hier finden könnt: Einstellungen > Datenschutz > Analyse und Verbesserungen > Analysedaten.

Bis zur nächsten Aktualisierung der Corona-Warn-App sind Anwender dazu aufgerufen, die Hintergrundaktualisierung auf ihren Geräten dauerhaft zu aktivieren. Ein Fehlerbehebendes Update dürfte in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen.