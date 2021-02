Corona-Warn-App unterstützt jetzt iOS 12.5

Die deutsche Corona-Warn-Ap‪p‬ lässt sich jetzt auch auf älteren iPhone-Modellen verwenden. In der neu verfügbaren Version 1.1.2 kann die Anwendung auch auf den iPhone-Modellen iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus verwendet werden.

Hindernis für den Einsatz auf diesen Geräten war bislang die fehlende Unterstützung für iOS-Versionen älter als iOS 13. Mit der Freigabe von iOS 12.5 hat Apple bereits m Dezember die Voraussetzungen für die Unterstützung zusätzlicher Geräte geschaffen. Nach entsprechenden Anpassungen ist nun auch die Corona-Warn-App mit dieser Systemversion kompatibel. Den Entwicklern zufolge werden durch diese Anpassung bis zu vier Millionen zusätzliche Endgeräte unterstützt. Das älteste der jetzt mit der Corona-Warn-App kompatiblen Geräte wurde mit dem iPhone 5s vor nunmehr rund siebeneinhalb Jahren im September 2013 vorgestellt.

Begegnungshistorie im Kontakttagebuch

Neu in der aktuellen Version 1.1.2 der Corona-Warn-App ist auch die Erweiterung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem erst kürzlich eingeführten Kontakttagebuch. Die hier nun mit angezeigte Bewegungshistorie soll Nutzern zeigen, an welchen Tagen sie ein niedriges oder erhöhtes Risiko aufgrund der von der App ausgewerteten Begegnungen hatten. Auf Basis dessen könne man auch Personen warnen, die man an diesen Tagen getroffen hat, die selbst aber die Corona-Warn-App nicht verwenden. Die Entwickler warnen in diesem Zusammenhang allerdings ausdrücklich davor, aus den im Kontakttagebuch angezeigten Informationen falsche Schlüsse zu ziehen. Die Angaben müssten nicht im direkten Zusammenhang mit den Personen stehen, die man eigenhändig als Kontakte im Tagebuch erfasst hat.

Als weitere Ergänzung informiert die Corona-Warn-App iPhone-Besitzer, die eine iOS-Version zwischen 13.0 und 13.6 installiert haben darüber, dass sie auf die neueste für sie verfügbare iOS-Version aktualisieren müssen, um die Anwendung verwenden zu können.