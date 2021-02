Satechi stellt Kombi-USB-C-Lader für Apple Watch und AirPods vor

Satechi kombiniert seine bislang separat für die Apple Watch und die AirPods erhältlichen, kompakten USB-C-Ladegeräte zu seinem neuen „Satechi USB-C Watch AirPods Charger“. Die Produktneuheit wird bislang exklusiv über Apple vertrieben und ist zum Verkaufsstart auch nur in den USA erhältlich.

Satechi hat für Europa noch keine entsprechende Ankündigung gemacht. Wenn wir aber das gewohnte Vertriebskonzept des Herstellers zugrunde legen, wird das neue Ladegerät in Kürze auch hierzulande erhältlich sein. Der Preis dürfte dann zwischen 50 und 60 Euro liegen, in den USA wird das Ladegerät für 49,95 Dollar gelistet.

Das neue Zubehör wird über USB-C angeschlossen und verfügt über ein Dual-Design zum beidseitigen Laden von Apple Watch und den AirPods. Dies lässt sich dem Hersteller zufolge auch gleichzeitig erledigen, die integrierte Technik kann beide Lademodule zeitgleich versorgen. Die Apple Watch wird dabei magnetisch gehalten, die drahtlose Ladehülle der AirPods muss oben aufgelegt werden.

Der kleine Ladestecker kombiniert die bislang separat von Satechi angebotenen USB-C-Ladegeräte für die Apple Watch und die AirPods. Das beidseitige Design mag dabei ungewöhnlich und ein wenig wie ein Aprilscherz anmuten, sorgt zweifellos jedoch für eine ultrakompakte Lösung. Als Stromquelle kann neben einem Mac oder iPad auch ein separates Ladegerät oder ein ausreichend leistungsfähiger Akku mit USB-C-Anschluss dienen.

Einzel-Ladegeräte von Satechi zum Kombi-Preis

Seine beiden USB-C-Ladegeräte bietet Satechi aus Anlass der Produkteinführung in Deutschland gerade zum Kombi-Preis an. Wer die separat für 29,99 Euro erhältliche USB-C-Ladestation für die AirPods und das 44,99 Euro teure USB-C-Ladegerät für die Apple Watch gemeinsam kauft, bekommt an der Kasse einen Rabatt von 6,75 Euro abgezogen, sodass der reduzierte Gesamtpreis dann bei 68,23 Euro liegt.