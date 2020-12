LiDAR Night Vision: Nachtsicht-App für iPhone 12 und iPad Pro

iPhone 12 und iPad Pro sind als bislang einzige Geräte Apples mit einem LiDAR-Modul zur optischen Abstandsmessung versehen und können dieses unter anderem dafür nutzen, die Größe von Personen vor der Kamera zu ermitteln.

So illustriert Apple den LiDAR

Was sich mit einem LiDAR ebenfalls anstellen lässt, ist die Umsetzung einer Nachtsicht-Funktion, die ausschließlich die Entfernungen der Objekte vor der Kamera visualisiert, dabei aber vollständig auf die Darstellung von Texturen, Mustern und Schatten verzichtet.

Wie so etwas aussehen könnte zeigt die experimentelle 1-Euro-Applikation LiDAR Night Vision, die sich auf dem iPhone 12 Pro, dem iPhone 12 Pro Max und dem iPad Pro der 4. Generation installieren lässt.

Der nur 1MB kleine iPhone-Download funktioniert auch in völliger Dunkelheit ohne Aktivierung des Blitz-LED und färbt die Umgebung in Abhängigkeit von der Entfernung zur Kamera unterschiedlich ein. Auf dem iPhone installiert, ist zudem die Nutzung der nach vorne hin ausgerichteten Selfie-Kamera möglich, hier spricht die LiDAR Night Vision-Applikation dann die TrueDepth-Sensoren des Face ID-Moduls an.

Der Download ist weder Produktiv-Werkzeug noch ernst gemeinte Orientierungshilfe, sondern darf als Spielerei verstanden werden, die einen möglichen Einsatzzweck des von Apple verbauten LiDAR-Moduls demonstriert. Ein ganz netter Ansatz, vor allem so lange Apples wirkliche Motivation hinter der Integration des Radar-ähnlichen Entfernungsmessers noch weitgehend unbekannt ist. Zwar steht fest, dass Apple seine Geräte auf den großen AR-Durchbruch vorbereitet – unklar ist jedoch wie es dazu kommen soll.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Ergebnisse die LiDAR Night Vision-Applikation im Live-Einsatz abliefert, empfiehlt sich der Blick auf die verspielte Video-Demonstration der Entwickler. Diese zeigen ihren Download in dem acht Minuten langen YouTube-Clip „Seeing in a Cave with iPhone 12 LiDAR„.