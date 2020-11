Corona-Warn-App: Europa-Übersicht zeigt kooperierende Länder

Seit Anfang Oktober befindet sich die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung im aktiven Datenaustausch mit mehreren Apps zur Kontakt-Nachverfolgung europäischer Nachbarn. Deutsche Nutzer können die Corona-Warn-App inzwischen auch in Irland, Italien, Spanien und Lettland weiter nutzen, ohne Einstellungen an ihrem iPhone vornehmen oder eine neue App installieren zu müssen.

The coronavirus does not stop at borders.

Germany, Ireland, Italy, Latvia, and Spain made their contact and warning apps work across borders.

Other EU countries will follow soon.

More: https://t.co/58OTahrQ47 #StrongerTogether #DigitalEU pic.twitter.com/Rmxv4zVne7

