Kein echtes Schwarz? iPhone 12 OLED-Displays „leuchten grau“

Unabhängig davon, für welches der neuen iPhone 12-Modelle ihr euch entscheidet: was das Display angeht, müssen in diesem Jahr fast keine Einschränkungen mehr in Kauf genommen werden. Während Apple noch im vergangenen Jahr sowohl LCD- als auch OLED-Module verbaute und damit klar zwischen den preiswerteren Einsteiger- und den teuren Premiumgeräten differenzierte, erhalten in diesem Jahr alle Anwender das „gute“ OLED-Display.

Nebeneinander: iPhone 12 Pro und iPhone XS

Gut, nicht nur weil dieses weniger Strom verbraucht und von vielen Anwendern als farbtreuer bewertet wird, sondern auch weil die Schwarzdarstellung von OLED-Bildschirmen der von LCD-Displays deutlich überlegen ist.

Da sich die OLEDs in vollschwarzen Bereichen schlicht „ausschalten“ und hier entsprechend auch auf die Displaybeleuchtung verzichten (dem größten Stromfresser moderner Smartphones) sorgen schwarze Bildschirm-Inhalte nicht nur für längere Laufzeiten, sondern sind auch wirklich schwarz.

Ein OLED-Display, das in einem komplett dunklen Raum einen vollschwarzen Bildschirm anzeigt, ist im Gegensatz zu einem LDC-Display in der selben Situation keine Lichtquelle. Soweit zumindest die Theorie.

Zahlreiche Anwender beobachten identisches Verhalten

Denn iPhone 12 und Co. scheinen auch bei komplett schwarzen Bildinhalten zur Abgabe eines „leuchtend grauen“ Bildschirms zu neigen. Dies legen mehrere Nutzerberichte nahe, die sich im offiziellen Apple Support-Forum, in Online-Communities wie reddit.com und in sozialen Netzen seit dem Lieferstart der aktuellen iPhone-Generation häufen.

So melden mehrere Käufer, dass die neuen Modelle die sattschwarze Darstellung dunkler Bildschirminhalte nicht ansatzweise in der Qualität wie ältere iPhone-Generationen leisten könnten.

Vorwürfe die Erinnerungen an Gerüchte aus dem Sommer wach werden lassen, Apples Zulieferer hätten mit massiven OLED-Qualitätsproblemen bei der Display-Fertigung der neuen Geräte-Modelle zu kämpfen.