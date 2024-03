BahnCard aus Plastik: Am 9. Juni ist Schluss

Die BahnCard aus Plastik ist von Juni an Geschichte. Die Deutsche Bahn AG hat ja bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie ihre Kundenkarten künftig nur noch in digitaler Form bereitstellen wird. Mit dem 9. Juni gibt es hierzu jetzt auch ein konkretes Datum. Die Probe-BahnCards werden bereits seit Ende vergangenen Jahres nur noch in digitaler Form verteilt.

Seit der vergangenen Woche werden Kunden darüber informiert, dass von diesem Stichtag an keine Plastikkarten mehr ausgegeben werden – egal, ob es sich um Neuabschlüsse oder Ersatzkarten handelt. Stattdessen soll der Nachweis eines BahnCard-Abonnements künftig mithilfe der Bahn-App DB Navigator erfolgen.

Diese Ankündigung hat keinesfalls nur Freunde gefunden. Nicht nur, weil man nicht voraussetzen kann, dass jeder Bahnreisende auch im Besitz eines Smartphones ist. Künftig sollten Reisende auch unbedingt sicherstellen, dass der Akku ihres Smartphones ausreichend geladen ist oder sie die benötigten Ladeutensilien mit sich führen.

Die Bahn begründet den Wegfall der Plastikkarte nachvollziehbar auch mit dem damit verbundenen Umweltschutz. Verbraucherschützer kritisieren hier allerdings zurecht, dass man dem Kunden dennoch die Möglichkeit einräumen sollte, sich eine nicht digitale Version der BahnCard aushändigen zu lassen.

Gegenüber der Tagesschau hat eine Bahnsprecherin inzwischen auch zu Protokoll gegeben, dass Kunden künftig die Möglichkeit haben werden, eine analoge Version der BahnCard zu verwenden. So soll ein PDF-Dokument der BahnCard oder ein Ausdruck davon alternativ zu der Version der BahnCard in der App ebenfalls gültig sein.

DB Navigator mit fehlerbehebendem Update

Der DB Navigator wurde übrigens heute erst in Version 24.13.0 veröffentlicht. Mit dem Update werden offenbar auch Probleme behoben, die sich im Zusammenhang mit der Anfang letzter Woche veröffentlichten Vorversion eingeschlichen haben. Unter anderem hat zumindest ein Teil der Nutzer darüber berichtet, dass die Widgets zur App nicht mehr verfügbar waren.