Congstar bietet das iPhone im Abo an

Die Telekom-Tochter Congstar bietet das iPhone jetzt im Abo an und verspricht damit verbunden attraktivere Preise für Kunden, die stets ein aktuelles Apple-Gerät in Händen halten wollen. Neben aktuellen iPhone-Modellen bietet Congstar auch die Apple Watch und das iPad auf diese Weise an, die Mietpreise starten bei 18,90 Euro im Monat, zusätzlich zu den Kosten der kompatiblen Allnet-Tarife von Congstar.

Als Beispiel für das neue Modell führt Congstar das iPhone 13 in der Version mit 128 GB Speicher ins Feld. Hier rechnet der Provider vor, dass der monatliche Mietpreis lediglich 29,50 Euro beträgt, während man sich bei Ratenzahlung auf 24 Monate à 35 Euro plus die Anzahlung in Höhe von 59 Euro festlegt.

Letztendlich wird es sicher niemand verwundern, dass der Mietpreis günstiger ausfällt als der Ratenkauf, schließlich gehört euch das iPhone am Ende auch nicht und ihr habt dementsprechend nichts zu verkaufen. Die neue Congstar-Option darf man aber zumindest als Alternative mit günstigeren Monatspreisen in Betracht ziehen.

Wer über die iPhone-Miete nachdenkt, muss aber in Betracht ziehen, dass er in der Folge auch für sämtliche Beschädigungen des Geräts gerade steht. Die von Congstar ergänzend angebotene Option auf AppleCare+ zum Monatspreis von 8,49 Euro ist gibt ein besseres Gefühl, nimmt der Geschichte aber auch wieder einiges an Preisvorteil.

Mit Laufzeit aber Upgrade-Option

Eine Upgrade-Option soll die Congstar-Abos besonders interessant machen. Generell beträgt die Laufzeit beim iPhone und der Apple Watch 24 Monate und bei einem iPad 36 Monate – anschließend kann man mit einem neuen Gerät neu abschließen beziehungsweise verlängern. Gegen eine noch nicht genannte Einmalzahlung soll aber auch ein vorzeitiges Upgrade während der Laufzeit möglich sein – beim iPhone und der Apple Watch nach 12 Monaten, beim iPad nach 18 Monaten. Zudem wirbt Congstar damit dass man das genutzte Gerät nach Ablauf der Vertragszeit auch zum „Restwert“ übernehmen könne.