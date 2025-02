Congstar Allnet-Flats: Mehr Datenvolumen aber höhere Preise

Congstar erhöht in der kommenden Woche die Preise für seine Allnet-Flat-Tarife. Damit die Nutzer den jeweiligen Aufschlag von zwei Euro besser verkraften, gibt es mit diesen neuen Tarifvarianten danach zum Teil deutlich mehr Datenvolumen..

Die neuen Allnet-Flat-Tarife werden vom 25. Februar 2025 an für neue Online-Buchungen eingeführt. Neben dem erhöhten Datenvolumen ist bei diesen Tarifen künftig auch standardmäßig ein 5G-Zugang mit maximal 50 Mbit/s inklusive. Wenn man schneller über das 5G-Netz der Telekom surfen möchte, bietet Congstar eine 5G-Speed-Option zum Preis von drei Euro pro Monat an. Die maximale Geschwindigkeit erhöht sich dann auf 100 Mbit/s.

In der Grafik oben sind die ab kommender Woche gültigen neuen Congstar-Tarife. Der Provider überarbeitet in diesem Zusammenhang zum Teil auch die Namensgebung seiner Tarife. So wird aus der Allnet Flat S mit 5 GB für 12 Euro die Allnet Flat XS mit 10 GB für 14 Euro. Aus der Allnet Flat S Extra wird die Allnet Flat S mit 25 GB für 19 Euro statt 15 GB für 17 Euro. Die Allnet Flat M kommt jetzt mit 50 GB statt 35 GB für künftig 24 statt 22 Euro und die Allnet Flat L bietet ab nächster Woche zum Preis von 29 Euro 100 GB statt bislang 55 GB für 27 Euro.

Congstar betont, dass bei einem Tarifwechsel zwischen den neuen Allnet-Flat-Tarifen der erste Vertragsabschluss als Startdatum gilt. In der Folge können Bestandskunden auch nach einem Tarifwechsel weiterhin von der Datenansparoption „GB+“ profitieren.

Leistung der Roaming-Pässe verbessert

Unabhängig von der kommenden Tarifumstellung hat Congstar auch seine Roaming-Pässe angepasst. Dabei orientiert sich der Anbieter ein wenig an den vorangegangenen Umstellungen der Konzernmutter Telekom. Ab sofort gibt es bei Congstar und den meisten länderspezifischen Pässen mehr Datenvolumen bei unverändertem Preis.

Anders als bei den Telekom-Tarifen, wo die Schweiz in das EU-Roaming mit eingeschlossen ist, sind die Neuerungen bei Congstar-Kunden auch mit Blick auf unser südliches Nachbarland interessant.

Hier die Übersicht der aktuell von Congstar angebotenen Roaming-Datenpässe:

2-DayPass

1 GB Datenvolumen in der Schweiz und Länder der Ländergruppe 2

Kosten: 6 Euro / 2 Tage

Kosten: 6 Euro / 2 Tage 1 GB Datenvolumen in Ländern der Ländergruppe 3

Kosten: 7 Euro / 2 Tage

WeekPass

3 GB (statt 2 GB) Datenvolumen in der Schweiz und Länder der Ländergruppe 2

Kosten: 16 Euro / 1 Woche

Kosten: 16 Euro / 1 Woche 2,5 GB (statt 1,5 GB) Datenvolumen in Ländern der Ländergruppe 3

Kosten: 16 Euro / 1 Woche

2-WeekPass

8 GB (statt 4 GB) Datenvolumen in der Schweiz und Länder der Ländergruppe 2

Kosten: 30 Euro / 2 Wochen

Kosten: 30 Euro / 2 Wochen 6 GB (statt 3 GB) Datenvolumen in Ländern der Ländergruppe 3

Kosten: 30 Euro / 2 Wochen

4-WeekPass