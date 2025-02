Bowie MC1: Neue Open-Ear-Ohrhörer von Baseus starten

Der Elektronikhersteller Baseus hat mit den Bowie MC1 eine neue Reihe von Open-Ear-Ohrhörer vorgestellt. Anders als klassische In-Ear-Modelle sitzen die Bowie MC1 nicht im Gehörgang, sondern werden mit einer flexiblen Brücke an der Ohrmuschel befestigt. Laut Baseus soll dies den Tragekomfort erhöhen und zugleich das Bewusstsein für Umgebungsgeräusche wahren.

40 Stunden Akkulaufzeit, leider keine induktive Lademöglichkeit

Die knapp 5 Gramm leichten Bluetooth-Ohrhörern richten sich an Nutzer, die diese in verschiedenen Alltagssituationen wie beim Sport, im Büro oder auf dem Weg zur Arbeit nutzen möchten, dabei aber vollständig ansprechbar und aufmerksam für die Umgebung bleiben wollen.

Noch keine Erfahrungen mit Open-Ear-Ohrhörern? Stellt euch deren Nutzung vor, wie ein laufendes Radio im Büro, das jedoch nur von euch wahrgenommen wird. So wie ihr euch unterhalten könnt, während im Großraumbüro der Lokalsender dudelt, so könnt ihr euch auch mit eingesetzten Open-Ear-Kopfhörer unterhalten.

Open-Ear-Ohrhörer: Wie Radio im Hintergrund

Klangoptimierung per KI

Klanglich setzt Baseus auf eine KI-gestützte Bassverstärkung für den Tieftonbereich, die den Klang in Echtzeit analysiert und anpasst. Laut Hersteller erfolgt diese Analyse bis zu 48.000 Mal pro Sekunde, um die Tieftonwiedergabe zu optimieren und gleichzeitig eine ungewollte Schallabstrahlung nach außen zu minimieren.

Auch bei Telefonaten sollen die Bowie MC1 eine klare Sprachübertragung ermöglichen. Hierfür kommen zwei Mikrofone zum Einsatz, die Hintergrundgeräusche ausblenden und die Stimme des Nutzers priorisieren sollen. Besonders in windigen Umgebungen, etwa beim Joggen oder Radfahren, verspricht Baseus hier eine deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit.

EQ, Bassverstärkung und Tastenkonfiguration per App

Bedienung und Akkulaufzeit

Die Steuerung der Kopfhörer erfolgt über je eine physische Taste an den Ohrhörern, um versehentliche Eingaben zu vermeiden. Alternativ können Nutzer die zugehörige App verwenden, um die Tastenbelegung individuell anzupassen. Die Bowie MC1 unterstützen Bluetooth 5.4 und ermöglichen eine niedrige Latenz von 0,06 Millisekunden, was besonders bei Videos oder Spielen von Vorteil sein soll.

Die Bowie MC1 sind nach Schutzklasse IP57 zertifiziert und damit gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden pro Ladung und insgesamt 40 Stunden mit der Ladehülle sollen die Ohrhörer für den gesamten Tag gerüstet sein. Eine Schnellladefunktion bietet nach zehn Minuten Ladezeit eine Wiedergabedauer von bis zu drei Stunden. Allerdings wird hierzu ein USB-C-Kabel benötigt. Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

Die Baseus Bowie MC1 sind in den Farben „Cosmic Black“ und „Moon White“ erhältlich. In Deutschland sind die Bowie MC1 offiziell für 49,99 Euro erhältlich, zur Markteinführung gibt es einen 15-Prozent-Gutschein was den Preis auf 42,49 Euro reduziert. Der Vertrieb erfolgt über Amazon.