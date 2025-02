Amazfit Active 2: Günstige Fitnessuhr mit üppigem Funktionsumfang

Mit der jetzt in Europa erhältlichen Active 2 hat Amazfit eine neue Fitnessuhr mit Smartwatch-Funktionalität im Programm, die mit 99 Euro überraschend günstig zu haben ist. Die Amazfit Active 2 verfügt über mehr als 160 Sportmodi und hat einen Multifunktionssensor für die Erfassung von Daten zur Herzfrequenz, Schlafqualität und Regeneration integriert.

Als Zielgruppe für die Amazfit Active 2 definiert der Hersteller Menschen, die leichte und mittelgroße Smartwatches bevorzugen. Die Uhr verfügt über ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display, das sich mit einer Spitzenhelligkeit von 2000 Nits auch beim Training im Freien und in der prallen Sonne sehr gut ablesen lassen können soll.

Umfassende Sensorausstattung

Das Edelstahlgehäuse der Uhr verfügt über zwei Knöpfe, die Amazfit zufolge, so positioniert sind, dass sie die Bewegung des Handgelenks nicht einschränken. In die Unterseite ist ein optischer Sensor vom Typ BioTracker integriert, der in Kombination mit dem Beschleunigungsmesser und dem

Gyroskop der Uhr präzise Körper- und Trainingswerte liefern soll. Die Amazfit Active 2 erfasst und analysiert unter anderem die Schlaf- und

Atemqualität, die Herzfrequenzvariabilität (HRV), die Ruheherzfrequenz, das Stressniveau und die äußere Körpertemperatur sowie die körperliche und geistige Ermüdung (Readiness Score).

Als Teil des Amazfit-Ökosystems lässt sich die Active 2 mit der auch für das iPhone verfügbaren Zepp-App des Herstellers verbinden und kann beispielsweise auch App-Mitteilungen anzeigen. Ergänzend wird die Anbindung an Apple Health und weitere Fitness-Plattformen wie Strava oder Komoot unterstützt. Zudem erlaubt die Uhr die Verwendung von Zubehör wie Herzfrequenzgurten, Geschwindigkeits- und

Leistungsmesser sowie Geräten zur Messung der Trittfrequenz beim

Radfahren.

Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit

Die Amazfit Active 2 bringt es bei alldem auf eine beachtliche Akkulaufzeit von bis zu zehn Tage bei Standardnutzung beziehungsweise etwa der Hälfte, wenn man die Sportmodi der Uhr intensiv verwendet.

Alternativ zum 99 Euro teuren Standardmodell ist für 129 Euro eine Premiumvariante verfügbar, die über ein Saphirglas-Display und ein zusätzliches Sportarmband verfügt und kontaktlose Zahlungen mit Zepp Pay unterstütz.