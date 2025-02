Die Telekom wertet ihre Daten- und Länderpässe auf. In der Folge verspricht der Anbieter bei unverändertem Preis zusätzliches Datenvolumen in fast allen Ländern. Innerhalb der Europäischen Union spielt diese Umstellung keine Rolle, da hier die gesetzlichen Regeln für länderübergreifendes Roaming gelten.

Bei Reisen außerhalb der EU beinhalten die Einstiegspässe ab sofort immer mindestens 1 GB Datenvolumen. Zum Beispiel die günstigste Option „DayPass“, die fortan zwei Tage lang gültig ist und zum Preis von 5,95 Euro 1 GB Datenvolumen beinhaltet, das innerhalb dieses Zeitraums verwendet werden kann. Bislang gab es zum gleichen Preis nur 300 MB, die zudem nur an einem einzelnen Tag genutzt werden konnten.

Für vier Wochen bekommt man in der Ländergruppe 2 nun 20 GB anstatt von 8 GB Datenvolumen zum Preis von 49,95 Euro und in der Ländergruppe 3 (diese gilt außerhalb von Europa und Nordamerika) gibt es zum gleichen Preis 14 GB statt bislang 5 GB.

Neue Optionen für die USA, Kanada und die Türkei

Telekom-Kunden, die in die USA oder nach Kanada reisen, profitieren ganz besonders von den neuen Datenpaketen. Hier gibt es jetzt 100 GB statt bislang 36 GB für vier Wochen zum Preis von 49,95 Euro. Aus dem USA-Wochenpass wird jetzt ein zwei Wochen lang gültiger Pass, der zum Preis von 29,95 Euro nun 20 GB statt bislang 12 GB Datenvolumen beinhaltet.

Türkei-Urlauber erhalten bei der Telekom jetzt 20 GB Datenvolumen für zwei Wochen zum Preis von 29,95 Euro. Wenn man hier noch mal 20 Euro drauflegt, erhält man 50 GB statt bislang 30 GB, die in einem Zeitraum von vier Wochen verbraucht werden können.

Unabhängig davon wird für die USA, Kanada, Türkei und Thailand jetzt auch eine DayFlat zum Preis von 9,95 Euro angeboten. Sämtliche Datenpässe lassen sich bereits vier Wochen vor Reiseantritt über das Telekom-Portal pass.telekom.de buchen.

„Welcome Pass“ zweimal pro Jahr kostenlos

Die Telekom erinnert in diesem Zusammenhang auch nochmal an die Möglichkeit, über ihre MeinMagenta-App zweimal im Jahr einen sogenannten „Welcome Pass“ zu buchen, mit dessen Hilfe Vertragskunden jeweils 1 GB Datenvolumen für die ersten 48 Stunden erhalten, wenn sie sich in einem Land der Ländergruppen 2 oder 3 befinden.