„Confetti“: Apples Doodle-Alternative soll diese Woche starten

Erinnert ihr euch an die Gerüchte um eine kommende Apple-Anwendung namens „Invites“? Erstmals sind Hinweise darauf bereits während der Beta-Phase von iOS 18.2 aufgetaucht und danach wieder verschwunden. In den Tiefen von iOS 18.3 sind dann erneut entsprechende Verweise aufgetaucht und wie es nun scheint, soll das neue Angebot bereits in dieser Woche offiziell erscheinen.

Der für Bloomberg tätige Apple-Kenner Mark Gurman hat offenbar unter der Hand erfahren, dass Apple das Ganze als auf iCloud-Dienst bereits in dieser Woche vorstellen will. Spannend bleibt allerdings weiterhin, was genau wir hinter dem bei Apple intern mit dem Namen „Confetti“ belegten Projekt erwarten dürfen. Ebenso ist offen, ob es hier tatsächlich um eine neue App oder eine in bestehende Apple-Angebote integrierte Zusatzleistung geht.

Terminplanungs-Tool „Doodle“ – Vorlage für Apple?

Bereits im Zusammenhang mit dem ersten Auftauchen von Hinweisen auf eine solche App war die Rede davon, dass es hier um einen Service geht, der es Apple-Nutzern erleichtern soll, andere Menschen zu Partys, Veranstaltungen oder Meetings einzuladen. Möglicherweise erwartet uns hier eine von Apple selbst angebotene Alternative zu dem beliebten Terminplanungs-Tool Doodle. Als technische Grundlage soll dabei der mit iOS 18 in das iPhone-Betriebssystem integrierte Dienst „GroupKit“ dienen, der bislang noch keinerlei bekannte Verwendung erfährt.

Frischer Wind für Apples Kalender-App?

Es scheint zumindest wahrscheinlich, dass Apple eine solche Möglichkeit zur Terminfindung und -verwaltung auch für das iPad und den Mac anbietet und zudem eng in seine Kalender-App integriert.

Das Projekt könnte zudem ein erster Schritt dahingehend sein, die Kalender-App des Herstellers umfassend funktional zu erweitern. Auch dieses Thema wird immer wieder diskutiert. Apple hat zwar in den vergangenen Jahren wieder mehr in seine Kalender-App investiert, dennoch sieht sich ein großer Teil der Apple-Nutzer immer noch auf allen Plattformen des Herstellers dazu veranlasst, auf oft kostenpflichtige oder sogar mit Abonnements verknüpfte Angebote von Drittanbietern zurückzugreifen.