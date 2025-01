iOS 18.3: Hinweise auf neue Event-App „Invites“ aufgetaucht

In der zweiten Beta von iOS 18.3, die Apple am 7. Januar zum Download für alle registrierten Entwickler bereitgestellt hat, sind neue Hinweise auf eine mögliche App namens „Invites“ entdeckt worden. Bereits in der Beta-Version von iOS 18.2 gab es entsprechende Verweise, die Apple im Laufe der Testphase jedoch entfernte. Nun scheint die Entwicklung fortgesetzt zu werden.

Doodle-Alternative im Anmarsch?

Über die Funktionsweise der neuen Anwendung kann bislang nur spekuliert werden: Die App soll Nutzern vermutlich das Organisieren von Treffen und Veranstaltungen erleichtern. Dabei könnte sie Funktionen bieten, die über das Werkzeug-Set der bisherigen Kalender-App hinausgehen. So wird unter anderem eine stärkere Einbindung in iCloud vermutet, ein gemeinsames finden von Terminen und Meeting-Zeiten gilt als wahrscheinlich.

Die technische Grundlage bildet offenbar der iOS-Dienst „GroupKit“, der Daten für Personengruppen verwaltet. Dieser Dienst existiert seit iOS 18, kam bislang aber in keiner App zum Einsatz.

Die App könnte Nutzern ermöglichen, Teilnehmerlisten anzuzeigen und Rückmeldungen zur Teilnahme zu verwalten. Ob „Invites“ als eigenständige App erscheint oder in bestehende Anwendungen wie den Kalender oder die Nachrichten-App integriert wird, bleibt abzuwarten.

Bislang nur Spekulationen

Apple hat die „Invites“-App bislang nicht offiziell angekündigt, auch nicht bei der Präsentation von iOS 18 während der letztjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz. Es ist also gut möglich, dass es sich um ein Testprojekt handelt, das gänzlich verworfen oder auch auf eine spätere iOS-Version verschoben wird.

Ähnliche Spekulationen gab es bereits um eine geplante Spiele-App, die Game-Center-Funktionen mit einem auf Spiel fokussierten App Store kombinieren sollte. Auch dieses Projekt hat Apple bisher nicht veröffentlicht: