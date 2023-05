Compress Videos: Schrumpft Videos, kann aber noch viel mehr

Die kostenfrei erhältliche iPhone-Applikation Compress Videos macht auf ihrer Produktseite im App Store einen ganz unscheinbaren Eindruck und sieht auf den ersten Blick genau so aus wie wie fast alle Apps in Apples Software-Kaufhaus. Wenig einprägsam, irgendwie bunt und irgendwie generisch.

Kernfunktion: Videokompression

In seinen Screenshots stellt sich das Hilfswerkzeug vor allem als Download vor, der vorhandene Videos kleiner rechnen kann, um diese anschließend per E-Mail oder Nachricht versenden zu können. Auch dem Namen nach, „Compress Videos“ ist ja wirklich sehr unzweideutig gewählt, scheint es die 92 Megabyte große Anwendung vor allem auf die Videokompression abgesehen zu haben.

Ein Job, den die Anwendung zugegebenermaßen auch ganz tadellos erledigt. Sobald die App mit einem Video gefüttert wurde, zeigt diese das Einsparpotenzial an und bietet drei Voreinstellungen zur Auswahl, die das Video in unterschiedlichen Qualitätsstufen komprimieren.

Wer will kann sogar selbst Hand anlegen und die Feineinstellungen in Eigenregie setzen. Das fertige Video landet nach dem Exportvorgang dann im Fotoarchiv und kann deutlich kleiner weitergegeben werden.

Dazu 11 weitere Feature

Allerdings ist der Funktionsumfang der App damit noch lange nicht in Gänze beschrieben. So bietet die Anwendung in ihrem Auswahlmenü nämlich nicht nur die Videokompression an, sonder dazu noch elf weitere Funktionen, die kostenfrei und ohne Werbung genutzt werden können. Zwar gab es in der Anwendung früher mal einen In-App-Kauf zur Freischaltung aller Funktionen, dieser wurde jedoch mit dem Update auf Version 1.3.15 im Juni 2021 entfernt.

Seitdem könnt ihr die App dazu einsetzen, Videos zu schneiden oder zusammenzuführen, eine Collage zu erstellen, die Geschwindigkeit zu ändern, Filter anzuwenden, Wasserzeichen oder Musik auszuwählen. Auch die Abspielrichtung lässt sich bei Bedarf umkehren. Schaut euch Compress Videos einfach mal an, vielleicht erweist sich die App in eurem Alltag noch mal als praktischer Helfer.