„ComparePhotos“ unterstützt beim Vergleichen und Sortieren von Fotos

Vor sieben Jahren haben wir mit Kompare eine App vorgestellt, die es ermöglicht, mit dem iPhone geknipste Fotos einfach und ohne Ablenkung zu vergleichen. Die Anwendung war als Erleichterung für Nutzer gedacht, die ihre Fotosammlung aktiv pflegen, und sollte dabei unterstützen, wenn man aus mehreren ähnlichen oder nahezu identischen Bildern das Beste auswählen will.

Allerdings gibt es die Kompare-App, die als Erweiterung für das Aktionsmenü der Fotos-App konzipiert war, nicht mehr. Dies hat einen Leser dazu veranlasst, sich intensiver mit dem Thema App-Programmierung zu befassen und eine Alternative zu erstellen. Die „ComparePhotos“ genannte Anwendung ist zwar noch nicht offiziell im App Store erhältlich, der Entwickler bietet sie aber vorab im Rahmen von Apples TestFlight-Programm an. Interessierte Nutzer dürfen die Anwendung gerne testen und die Entwicklung mit konstruktiven Rückmeldungen unterstützen.

Manuell und effizient aussortieren

Wohlgemerkt geht es hier nicht darum, automatisch eines von mehreren ähnlichen Bildern auszuwählen. ComparePhotos will die Basis dafür schaffen, dass der Fotograf selbst diese Auswahl möglichst ablenkungsfrei und effizient treffen kann.

Als Basis für eure Fotoauswahl kann die komplette Fotosammlung auf dem iPhone oder auch ein einzelner Ordner darin dienen. Um das erste Bild für den Vergleich auszuwählen, hält man den Finger länger auf dessen Miniaturansicht. Weitere Bilder können dann durch kurzes Antippen hinzugefügt werden.

In der Vergleichsansicht kann man dann einfach durch kurzes Antippen des rechten oder linken Bildschirmrands zwischen den zu vergleichenden Bildern wechseln und die Auswahl schrittweise eingrenzen. Dazu löscht man das verworfene Bild entweder gleich komplett aus der Fotosammlung oder man deaktiviert es für den aktuellen Vergleich. Wer genauer hinsehen will, hat auch die Möglichkeit, per Pinch-Geste in die einzelnen Bilder hineinzuzoomen.

TestFlight-Programm komplett kostenlos

Sämtliche vorhandenen Funktionen finden sich hinter dem kleinen „i“ am oberen Bildschirmrand der App erklärt. Die Teilnahme am TestFlight-Programm ist kostenlos, der Entwickler freut sich jedoch über jede Rückmeldung.