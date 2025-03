Apple Arcade bekommt neues Space Invaders und mehr

Apple wird sein Spiele-Abonnement Apple Arcade im April um sechs neue Spiele erweitern. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber der iPhone-Hersteller kann bei diesen Ankündigungen auf jeden Fall mit ein paar bekannten Namen punkten.

Aus der Sicht von Apples Arcade-Team ist der Titel Katamari Damacy Rolling LIVE die attraktivste Neuerscheinung im kommenden Monat. Bei dem Titel handelt es sich um das erste neue Originalspiel aus der Videospiel-Reihe von Bandai Namco seit acht Jahren. Das Adventure-Spiel erscheint exklusiv auf Apple Arcade und fordert die Nutzer dazu auf, ihr Katamari durch Rollen und das Ankleben von allen möglichen Gegenständen wachsen zu lassen.

Als nächstes steht mit Space Invaders Infinity Gene Evolve ein neues Spiel aus dem Space-Invaders-Universum auf der Liste der April-Neuzugänge bei Apple Arcade. Ebenfalls exklusiv für Apples Spiele-Abo versucht sich das Entwicklerstudio Taito an einer 3D-Neugestaltung des Weltraum-Shooter-Klassikers.

Puffies ist ein Puzzle aus der Feder des Apple-Design-Award-Gewinners Lykke Studios, in dessen Verlauf man eigene Sticker-Sammlungen erstellt.

Als nächstes bringt der April mit RollerCoaster Tycoon Classic+ eine werbefreie Vollversion der bekannten Aufbausimulation von Atari zu Apple Arcade.

Auch bei The Game of Life 2+ handelt es sich um die von Werbung und In-App-Käufen befreite Version eines bekannten Titels. Hierzulande ist das Hasbro-Original besser als „Das Spiel des Lebens“ bekannt.

Zu guter Letzt bringt der April noch das Spiel Sesame Street Mecha Builders+ zu Apple Arcade. Der Titel zielt auf Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren und will spielerisch Wissen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Kreativität und Mathematik vermitteln.

Apple will die genannten Spiele vom 3. April an zu dem rund 200 Titel umfassenden Angebot von Apple Arcade hinzufügen. Der Zugriff wird zum Monatspreis von 6,99 Euro als Einzelabo oder über Apple One in verschiedenen Kombipaketen angeboten.