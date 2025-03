iRobot: Neue Produktreihe soll drohende Pleite abwenden

iRobot ist ein Pionier in der Robotertechnik. Das Unternehmen ist seit 35 Jahren am Markt und war einer der ersten Anbieter von Saugrobotern, hat über die Jahre aber massiv Marktanteile an die oft innovativeren Mitbewerber verloren. Mit einer komplett neuen Generation von Reinigungsrobotern will iRobot die Tür nun wieder weiter aufstoßen.

Das Unternehmen ist sich allerdings darüber bewusst, dass der Erfolg der neuen Geräte mit über seine Zukunft entscheidet. Quasi zeitgleich hat iRobot im Rahmen der Veröffentlichung seines Finanzberichts 2024 die Warnung ausgesprochen, dass erhebliche Zweifel daran bestehen, dass iRobot in der Lage ist, das laufende Jahr wirtschaftlich zu überstehen.

Eine solche Aussage ist natürlich die denkbar schlechteste Voraussetzung für den erfolgreichen Start einer neuen Produktreihe. Diese Offenheit wird für börsennotierte Unternehmen jedoch gesetzlich vorausgesetzt, und die Aussage macht klar, dass es um iRobot alles andere als gut bestellt ist.

Vielleicht hat sich iRobot einfach zu lange auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Schon die iPhone-Anbindung der Saugroboter des Herstellers hat einst viel zu lange auf sich warten lassen. Auf diese Option angesprochen, hat uns der damalige iRobot-Chef Colin Angle 2010 noch wissen lassen, dass iPhone-Nutzer keine relevante Zielgruppe für sein Unternehmen seien. Auch in Sachen Navigation waren andere Hersteller deutlich fixer dabei. So stattet iRobot seine Saugroboter erst in der neuesten Generation mit einem mittlerweile als Branchenstandard etablierten Lidar-System aus.

Neue Modelle kommen am 18. März

Die neue Roomba-Produktreihe von iRobot besteht aus fünf verschiedenen Modellen mit unterschiedlicher Ausstattung, die teils auf unseren Bildern oben zu sehen sind und allesamt am 18. März auf den Markt kommen sollen.

iRobot setzt hier neben einer überarbeiteten Navigation zum Teil auch auf rotierende Wischmopps und bietet die Geräte in Kombination mit Absaug- oder Komplettstationen an, in denen dann auch eine automatische Reinigung der Wischmopps stattfindet.

Optisch sollen sich die neuen Geräte durch die Verwendung moderner Farben und Materialien ebenfalls von ihren Vorgängern abheben. Die komplette Produktlinie wird vom 18. März an auf der Webseite des Herstellers zu sehen sein.