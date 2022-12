Communitys: Über-Gruppen für Chats in WhatsApp und Teams

WhatsApp erwähnt die Communitys zwar erst jetzt im Zusammenhang mit der aktuell verfügbaren App-Version 22.24.81, hat die Erweiterung allerdings schon im vergangen Monat integriert . Die Macher der Messenger-App beschreiben ihre Communitys als zentrale Anlaufstelle für beispielsweise Nachbarschaften, Eltern an einer Schule oder Firmen, in denen sich dann wiederum mehrere Gruppen zusammenfassen und organisieren lassen. Mitglieder dieser Communitys haben die Möglichkeit, frei zwischen den darin organisierten Gruppen zu wechseln und an den jeweiligen Unterhaltungen teilzunehmen.

