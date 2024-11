Commerzbank unterstützt Apple Pay mit der Girocard

Mit der Commerzbank bietet ein weiteres deutsches Finanzinstitut nun die Möglichkeit, Apple Pay in Verbindung mit einer Girocard zu verwenden.

Hier darf man nichts verwechseln. Grundsätzlich können Kunden der Commerzbank Apple Pay bereits seit fünf Jahren nutzen. Die Bank hat sich dem Zahlungssystem für Apple-Geräte ein Jahr nach dessen Deutschlandstart im Dezember 2018 angeschlossen. Zu Beginn war Apple Pay bei der Commerzbank jedoch ausschließlich in Verbindung mit Kreditkarten möglich. Später konnte man über die Commerzbank-App auch eine virtuelle Debitkarte erstellen und mit dem eigenen Girokonto verknüpfen.

Nach dem jetzt erfolgten Update lässt sich auch eine vorhandene Girokarte der Commerzbank direkt in die Apple Wallet integrieren und für die Bezahlung mit Apple Pay nutzen.

Die Möglichkeit, neben Kreditkarten auch Girokarten mit Apple Pay zu verknüpfen, musste Apple nach dem Start des Bezahlungssystems in Deutschland erst noch integrieren. Zuvor war das System ausschließlich auf die Nutzung in Verbindung mit Kreditkarten ausgerichtet. Erst seit dem Sommer 2020 ist auch die Verwendung von Girokarten im Zusammenspiel mit Apple Pay möglich. Der erste große Partner für die Girocard-Integration waren die deutschen Sparkassen.

Commerzbank-App wird vorausgesetzt

Die auf der Webseite der Commerzbank veröffentlichten Informationen zur Nutzung von Apple Pay wurden noch nicht an die Erweiterung des Angebots angepasst. Hier ist bislang noch ausschließlich von Kreditkarten die Rede. Wie in unseren Screenshots zu sehen, steht in der Wallet-App von Apple nun aber neben der Commerzbank-Kreditkarte auch die Girocard der Commerzbank als für Apple Pay zu verwendende Karte zur Wahl.

Um ein Konto bei der Commerzbank mit Apple Pay zu verbinden, wird zwingend die Banking-App der Commerzbank vorausgesetzt. Diese steht frisch aktualisiert in Version 12.98.2 im App Store zum Download bereit.