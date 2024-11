eufyCam S3 Pro bekommt verbesserte Nachtsichtfunktionen

Das neu für die eufy-Security-App erhältliche Update auf Version 4.9.32 hat Funktionserweiterungen für die vor Kurzem vorgestellten Sicherheitskameras eufyCam S3 Pro im Gepäck.

Falls ihr die Kameras verwendet, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen vor allem, um die Nachtsichtfunktionen zu optimieren. Grundsätzlich kann man die neuen eufy-Kameras mit gutem Gewissen empfehlen, wenn eine leistungsfähige und vom Stromnetz unabhängige Bereichsüberwachung gefragt ist. Allerdings spielen die Geräte preislich auch in einer entsprechend höheren Liga. Für das aus zwei Kameras und der HomeBase von eufy bestehende Standardset muss man 649 Euro investieren.

Die eufy HomeBase wird im Zusammenspiel mit diesen Kameras zwingend benötigt. Wer diese Rechen- und Speicherzentrale bereits besitzt, kann die S3 Pro auch einzeln zum Preis von 279 Euro ergänzen.

Nachtsicht mit adaptiver Ausleuchtung und manuellem Fokus

Mit der neuen Version der zugehörigen App wird die Möglichkeit ergänzt, die Helligkeit der integrierten LED-Leuchten automatisch an die Entfernung des von der Kamera ausgemachten Ziels anzupassen. Die neue Option lässt sich in den Einstellungen der eufy S3 Pro unter dem Label „Adaptive Helligkeit“ aktivieren.

Ergänzend dazu bietet die App jetzt auch die Möglichkeit, die Scheinwerferleistung per Fingertipp anzupassen, um so beispielsweise einen zu dunkel dargestellten Bereich besser auszuleuchten. Auch über die Verwendung dieser Option kann der Nutzer entscheiden und sie bei Bedarf mit dem Schalter „Zum Fokussieren tippen“ aktivieren.

Generell bietet die Nachtsicht-Einstellung der eufyCam S3 Pro vier verschiedene Stufen, die sich von der Ausleuchtung und Darstellung, allerdings auch vom damit verbundenen Stromverbrauch unterscheiden. Hier muss man als Nutzer am besten ein wenig experimentieren, um die für den jeweiligen Verwendungszweck beste Einstellung zu finden. Das in die Kamera integrierte Solarpanel sorgt dafür, dass der Akku bei ausreichender Sonneneinstrahlung nie oder höchst selten an die Steckdose muss.

HomeKit-Einstellungen einfacher zugänglich

Mit dem aktuellen Update der eufy-App werden auch die HomeKit-Einstellungen der Kameras populärer platziert. Allerdings ist der Funktionsumfang über HomeKit dem Apple-Standard entsprechend eher eingeschränkt, wir empfehlen daher in erster Linie die Verwendung der eufy-App für den Zugriff auf das Kamerabild sowie die Speicherung und Automatisierung der Aufnahmen.