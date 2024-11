Mit Shazam sind jetzt 100 Milliarden Songs erkannt worden

Die Musikerkennungs-App Shazam hat einen neuen Meilenstein erreicht: Seit der Einführung des Dienstes wurden Apple zufolge mehr als 100 Milliarden Songs mithilfe von Shazam identifiziert. Diese Zahl verdeutlicht die breite Nutzung der App und ihren Einfluss auf die Musikwelt.

Apple unterlegt die Rekord-Mitteilung mit einer Reihe von markanten Zahlen. So entspricht der erreichte Wert rechnerisch zwölf erkannten Songs pro Person weltweit. Zeitlich betrachtet müsste eine Person 3.168 Jahre lang jede Sekunde ein Lied „shazamen“, um die Marke von 100 Milliarden zu erreichen

Der bisher meistgesuchte Song in der App ist der Titel „Dance Monkey“ von Tones and I. Dieser wurde insgesamt rund 45 Millionen Mal gesucht. Auf die Zahl der gesamten Songerkennungen gesehen sind dies immerhin 0,05 Prozent.

Höhenflug nach der Übernahme durch Apple

Shazam ist im Jahr 2002 in Großbritannien zunächst als SMS-Service an den Start gegangen. Nutzer wählten damals eine Telefonnummer, hielten ihr Handy in die Höhe und erhielten daraufhin den Namen des gespielten Songs per Textnachricht. Nach dem Launch des App Stores im Jahr 2008 wurde Shazam als eigenständige Anwendung für Mobiltelefone angeboten und auf diese Weise einer wesentlich breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht. Nur drei Jahre später waren bereits mehr als eine Milliarde Songs erkannt worden.

Der entscheidende Höhenflug von Shazam begann im Anschluss an die Übernahme durch Apple im Jahr 2018. Shazam wurde seither eng in die Betriebssysteme für Apple-Geräte integriert und entsprechend schnell und unkompliziert verwendbar. Vergleichbar einfach lässt sich Shazam mittlerweile auch auf Android-Geräten nutzen. Hier wurde die App beispielsweise für das Smartwatch-Betriebssystem „Wear OS“ optimiert.

Top 100 der am meisten „shazamten“ Songs

Und natürlich nutzt Apple auch diese neue Rekordmarke, um für die eigenen Abo-Angebote zu werben. Auf Apple Music lässt sich eine Wiedergabeliste mit den Top 100 der am meisten über Shazam gesuchten Songs aller Zeiten abrufen.