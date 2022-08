Gravis: Sommerschlussverkauf und iPhone-Akkus für 29 Euro

Ein schneller Hinweis für alle von euch, die noch ein älteres iPhone in Verwendung haben (oder ein solches Gerät in der Verwandtschaft betreuen). Wenn der Akku hier schlapp macht, könnt ihr bei Gravis unter Umständen für nur 29 Euro einen neuen Akku einsetzen lassen.

Im Rahmen der Aktion „iPhone Akku-Tausch im August“ bieten die Gravis-Filialen vor Ort aktuell die Möglichkeit, den Akku bei den iPhone Modellen 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 und 8 Plus für 29 Euro statt 59 Euro zu tauschen. Die Aktion läuft den kompletten Monat August über, informiert euch aber sicherheitshalber telefonisch, bevor ihr hier weite Wege in Kauf nehmt. Der Händler schränkt die Verfügbarkeit nämlich mit dem Hinweis „Solange der Vorrat reicht“ ein.

„Sommerschlussverkauf“ quer durchs Sortiment

Noch bis zum 13. August läuft bei Gravis ein „Sommerschlussverkauf“, bei dem es Produkte von Herstellern wie Apple, HP, Philips Hue, Seagate oder LaCie mit teils deutlichem Preisnachlass gibt. Das Angebot reicht einmal quer durch die Apple-Produktpalette vom MacBook bis hin zur AirTag-Hülle und umfasst auch verschiedene Smarthome- und HomeKit-Produkte, Monitore, Festplatten und sonstiges Zubehör.