Hentronix App-Steuerung für Hühnerstall-Tür ausprobiert

Very special interest: Hentronix bieten einen per App steuerbaren Türöffner für Hühnerställe an und hier ist ein kleiner Erfahrungsbericht dazu. Hintergrund ist die Tatsache, dass der derzeit wohl beste Hobby-Hühnerstall, der Eglu Cube von Omlet zwar mit einer automatischen Tür ausgestattet werden kann, diese lässt sich jedoch nur auf feste Zeiten programmieren. Hentronix bietet dies zwar ebenfalls als Basis-Setup, darüber hinaus kann man die Tür aber jederzeit auch per App bedienen – WLAN-Empfang oder eine Verbindung per Bluetooth vorausgesetzt.

Die Vorteile einer sich automatisch schließenden und öffnenden Stalltür wird kein Hühnerhalter bestreiten. Luxus ist es, wenn man hier noch manuell eingreifen und die Vorgaben aus der Ferne anpassen oder die Tür direkt vom iPhone aus bedienen kann. Hentronix setzt dies mithilfe einer Mechanik um, die auf den Eglu Cube aufgesetzt wird und dessen Hebel für die manuelle Türöffnung bedient. Dabei macht die technische Lösung einen guten und soliden Eindruck, die Hentronix-App dagegen ist furchtbar – aber sie funktioniert.

Schraublöcher im Stall sind unvermeidlich

Bei der Installation der Hentronix-Erweiterung kommt man nicht umhin, diese mithilfe von drei Schrauben an der Oberseite des Stalls zu befestigen. Hentronix liefert hier zwar ein Klebepad mit, das dem durchaus kräftigen Motor des Antriebs jedoch nur schwer standhalten kann und die Löcher für die Schraubbefestigung sind in der Antriebsplatte des Antriebs bereits vorbereitet.

Die zugehörige Elektronik kommt als wasserdichte und mit einem langen Kabel ausgestattete Box, dementsprechend ist man hier bei der Wahl des Montageorts recht flexibel. Beispielsweise bietet sich die Befestigung mittels der mitgelieferten Kabelbinder am Zaun des Geheges an. Über die Stromversorgung für das System muss man sich unbedingt schon vor dem Kauf Gedanken machen. Standard ist ein Netzstecker, alternativ kann man aber auch ein Solarset mit Akku bestellen und auf diese Weise deutlich unabhängiger sein.

Die komplette Installation geht übrigens recht einfach vonstatten, im Paket war auch eine deutschsprachige Bedienungsanleitung enthalten.

Umfangreiche Steueroptionen

An der Elektrobox selbst befindet sich ein Schalter, mit dessen Hilfe man den Motor unabhängig von der Programmierung und App-Steuerung jederzeit auch manuell aktivieren kann.

Die zugehörige App ist wie eingangs erwähnt optisch eine Katastrophe, aber sie bietet den gewünschten Funktionsumfang und muss sich soweit uns bekannt auch mit keinem Konkurrenzprodukt messen.

Generell ist allein schon die Möglichkeit, Einstellungen wie den Zeitpunkt der Türaktionen am Smartphone vorzunehmen, eine willkommene Erleichterung. Man hat hier die Wahl zwischen exakt vorgegebenen Uhrzeiten oder der Steuerung in Abhängigkeit von der Dämmerung – dabei lässt sich auch ein vom Nutzer festgelegter Zeitversatz bestimmen. Alternativ lassen sich dies Einstellungen

Ergänzend liefert die App Infos zum Akkustand, zeigt die aktuelle Temperatur beim Stall an und stellt ein Nutzungsprotokoll zur Verfügung. Optional bietet Hentronix auch eine kleine Lampe für den Stall an, die sich mit der Steuereinheit verbinden und ebenfalls per App programmieren und bedienen lässt.

Falls das bei euch eine Rolle spielt: Es ist nicht möglich, die Tür ausschließlich per App zu steuern. Die Automatik ist in jedem Fall aktiv und wer die App-Funktion in den Vordergrund stellen will, muss die Öffnungs- und Schließzeiten so einstellen, dass sie hinten anstehen und beispielsweise nur als Fallback agieren.

Unterm Strich kann man sagen, dass die Hentronix-Lösung insbesondere mit Blick auf ihre App-Anbindung zwar nicht schön ist aber funktioniert. Allerdings bezahlt man für das Komplettpaket auch einen stolzen Preis. Das hier vorgestellte Set für den Eglu Cube MK2 mit Solar-Kit und App-Anbindung schlägt umgerechnet mit rund 330 Euro zu Buche.