Apple baut EU-App-Store um: Brüssel zufrieden, Epic nicht

Apple hat seine Geschäftsbedingungen für Apps in der Europäischen Union erneut umfassend überarbeitet. Die Änderungen treten zum 1. Oktober in Kraft und sollen den seit Jahren laufenden Streit mit der EU-Kommission über den Digital Markets Act entschärfen. Apple selbst spricht von einer engen Abstimmung mit der Kommission und von einem einheitlicheren Gebührenmodell.

Die bislang pro Installation erhobene Core Technology Fee wird abgeschafft. An ihre Stelle tritt eine Core Technology Commission von fünf Prozent auf digitale Umsätze bei Apps, die über alternative App-Marktplätze oder direkt über das Web verteilt werden.

Bis zu 20 Prozent bei alternativen Zahlungen

Auch im regulären App Store ändern sich die Provisionen. Nutzt eine App Apples In-App-Käufe, verlangt Apple künftig grundsätzlich 26 Prozent. Bei einem alternativen Bezahlsystem innerhalb der App sind es 20 Prozent. Führt ein Link aus der App auf eine externe Bezahlseite, werden 15 Prozent fällig.

Für Teilnehmer am Small Business Program und verschiedene Partnerprogramme gelten jeweils reduzierte Sätze. Apple erlaubt künftig zudem erstmals, die eigene In-App-Kaufoption parallel zu einem externen Bezahlweg anzubieten. Die einzelnen Gebühren und Bedingungen listet Apple auf seinen Entwicklerseiten.

Brüssel will Umsetzung weiter überwachen

Die EU-Kommission begrüßt die Änderungen. Sie hatte Apple zuvor unter anderem vorgeworfen, Entwickler durch Gebühren und komplizierte Vorgaben von alternativen App-Stores und Bezahlwegen abzuhalten. Der DMA schreibt vor, dass Nutzer und Entwickler alternative Vertriebs- und Bezahlmöglichkeiten effektiv nutzen können müssen.

Epic Games möchte nach Möglichkeit nichts abgegeben.

Ein Freibrief ist das Lob aus Brüssel allerdings nicht. Die Kommission will beobachten, wie Apple die neuen Bedingungen praktisch umsetzt.

Epic spricht von „Müllgebühren“

Epic Games reicht das nicht. Der Betreiber des in der EU verfügbaren Epic Games Store für iPhone kritisiert vor allem die fünf Prozent auf Umsätze in alternativen Stores sowie die 15 Prozent bei externen Kauf-Links.

Epic bezeichnet das Modell als neue „Junk Fees“ und hält insbesondere die Provision auf externe Käufe weiterhin für unvereinbar mit dem DMA. Schon bei früheren EU-Anpassungen hatten Epic und Spotify Apples Gebührenmodell scharf kritisiert.

Für iPhone-Nutzer ändert sich zunächst wenig sichtbar. Langfristig könnten die vereinfachten Bedingungen aber darüber entscheiden, ob mehr Entwickler alternative App-Stores, Web-Downloads und externe Bezahlwege tatsächlich nutzen.