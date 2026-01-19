iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 202 Artikel

120 Hertz in Safari freischalten

ProMotion im Web freischalten: So nutzt Safari die volle Bildrate
Artikel auf Mastodon teilen.
28 Kommentare 28

Apple bewirbt das iPhone 17 Pro mit Displays, die Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz unterstützen. Im Alltag bleibt dieses Potenzial im Web jedoch oft ungenutzt. Safari begrenzt die Darstellung von Webseiten standardmäßig auf rund 60 Bilder pro Sekunde.

120fps In Safari

Wer weiß, wo er suchen muss, kann diese Beschränkung jedoch aufheben und die ProMotion-Funktion auch im Browser aktivieren.

Warum Safari nicht automatisch mit 120 Hertz arbeitet

Mit dem iPhone 17 Pro setzt Apple auf ein Super Retina XDR Display mit ProMotion, Always On Anzeige und hoher Spitzenhelligkeit. Die Technik erlaubt flüssigere Animationen und Übergänge, wenn Inhalte entsprechend dargestellt werden. In nativen Apps wird diese Fähigkeit in der Regel automatisch genutzt. Im Web gilt das jedoch nur eingeschränkt.

Safari priorisiert bislang eine auf etwa 60 Bilder pro Sekunde ausgelegte Seitendarstellung. Diese Entscheidung hängt mit der Kompatibilität von Webanimationen und älteren JavaScript oder CSS Bibliotheken zusammen. Apple setzt hier auf Vorsicht, um Darstellungsfehler oder unerwartetes Verhalten zu vermeiden. Andere Browser gehen diesen Schritt bereits länger und lassen Webseiten grundsätzlich mit höheren Bildraten laufen.

Versteckte Einstellung macht den Unterschied

Doch man kann hier Hand anlegen: Wie der Entwickler und Autor Matt Birchler beschreibt, lässt sich die Begrenzung in Safari manuell aufheben. Möglich wird das über sogenannte „Feature Flags“. Auf dem iPhone und iPad findet sich die Option in den Safari-Einstellungen unter dem erweiterten Bereich.

Dort kann die Voreinstellung deaktiviert werden, die Seitenaktualisierungen nahe 60 Bildern pro Sekunde bevorzugt. Nach einem Neustart des Browsers dürfen Webseiten dann mit der maximalen Bildrate des Displays dargestellt werden.

Safari Settings

Einstellungen > Safari > Erweitert > Feature Flags > Prefer Page Rendering Updates near 60 fps

Der Effekt zeigt sich vor allem bei Animationen und Übergängen auf Webseiten. Scrollen lief bereits zuvor mit voller Bildrate. Nutzer berichten teils von spürbar flüssigeren Abläufen, vereinzelt aber auch von Stabilitätsproblemen. Wer das volle ProMotion Erlebnis im Web ausprobieren möchte, kann die Funktion daher gezielt einschalten und bei Bedarf ebenso schnell wieder deaktivieren.
19. Jan. 2026 um 17:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das hat doch überhaupt nichts mit dem iPhone 17 Pro zu tun. Auf meinem iPhone 14 Pro kann ich diese Einstellung genauso treffen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • War auf meinem 16 Pro schon standardmäßig eingeschaltet.

    Antworten Melden

  • Man sollte in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinweisen, dass gerade bei älteren Modellen, das aktivieren der höheren FPS eine geringere Batterielaufzeit zur Folge haben kann.

    Antworten Melden

  • Danke für den Hinweis. Macht auf meinem iPhone 15 Pro einen Riesenunterschied.

    Antworten Melden

  • Auf meinem iPhone war es schon aktiviert und ich lese das erste Mal davon.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Euer Artikel ist ziemlich verwirrend finde ich. Mal steht da man soll die Einstellung deaktivieren, das macht für mich auch Sinn. Ganz unten steht man soll es einschalten um das volle ProMotion zu nutzen, aber das ist ja standardmäßig aktiviert/ eingeschaltet.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Leider fliegt die Einstellung nach jedem Update des OS raus und man muss daran denken, den Schalter dann erneut zu deaktivieren.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Natürlich. Gravierend der Unterschied zwischen 60 und 120 Hz, wie überall anders auch. Egal ob PC oder Smartphone

      Antworten Melden

    • Hab’s bei mir ausgeschaltet, also generell die 120 Hz. Ist für mich am Smartphone Display ziemlich sinnbefreit. Ist aber halt jedem selber überlassen.

      Antworten Melden

    • Nein – im Dark Mode auf meinem 16 Pro Max sehe ich beim Scrollen kaum einen Unterschied. Liegt vielleicht an meinen Augen, vielleicht ist das aber auch bei anderen eher ein „Wunschsehen“ … wer weiß :-D …

      Auf meinem iPad Pro M4 13″ aber deutlich besser …

      Antworten Melden

      • Beim Scrollen gibt’s ja auch keinen Unterschied, denn das lief ja bisher schon mit 120Hz. Sehen tut man das nur bei Animationen auf Webseiten, die aber doch nicht wirklich alltäglich sind. Lohnt sich bei „normalen“ Webseiten also nicht wirklich. Web-basierte grafisch aufwändige Spiele oder sowas, dafür kann es sich lohnen. Kostet aber auch mehr Strom, muss man halt auch wollen…

  • Sehr guter Tipp. Vielen Dank fürs Weiterleiten und Aufbereiten.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43202 Artikel in den vergangenen 6716 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven