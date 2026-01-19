ProMotion im Web freischalten: So nutzt Safari die volle Bildrate

Apple bewirbt das iPhone 17 Pro mit Displays, die Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz unterstützen. Im Alltag bleibt dieses Potenzial im Web jedoch oft ungenutzt. Safari begrenzt die Darstellung von Webseiten standardmäßig auf rund 60 Bilder pro Sekunde.

Wer weiß, wo er suchen muss, kann diese Beschränkung jedoch aufheben und die ProMotion-Funktion auch im Browser aktivieren.

Warum Safari nicht automatisch mit 120 Hertz arbeitet

Mit dem iPhone 17 Pro setzt Apple auf ein Super Retina XDR Display mit ProMotion, Always On Anzeige und hoher Spitzenhelligkeit. Die Technik erlaubt flüssigere Animationen und Übergänge, wenn Inhalte entsprechend dargestellt werden. In nativen Apps wird diese Fähigkeit in der Regel automatisch genutzt. Im Web gilt das jedoch nur eingeschränkt.

Safari priorisiert bislang eine auf etwa 60 Bilder pro Sekunde ausgelegte Seitendarstellung. Diese Entscheidung hängt mit der Kompatibilität von Webanimationen und älteren JavaScript oder CSS Bibliotheken zusammen. Apple setzt hier auf Vorsicht, um Darstellungsfehler oder unerwartetes Verhalten zu vermeiden. Andere Browser gehen diesen Schritt bereits länger und lassen Webseiten grundsätzlich mit höheren Bildraten laufen.

Versteckte Einstellung macht den Unterschied

Doch man kann hier Hand anlegen: Wie der Entwickler und Autor Matt Birchler beschreibt, lässt sich die Begrenzung in Safari manuell aufheben. Möglich wird das über sogenannte „Feature Flags“. Auf dem iPhone und iPad findet sich die Option in den Safari-Einstellungen unter dem erweiterten Bereich.

Dort kann die Voreinstellung deaktiviert werden, die Seitenaktualisierungen nahe 60 Bildern pro Sekunde bevorzugt. Nach einem Neustart des Browsers dürfen Webseiten dann mit der maximalen Bildrate des Displays dargestellt werden.

Einstellungen > Safari > Erweitert > Feature Flags > Prefer Page Rendering Updates near 60 fps

Der Effekt zeigt sich vor allem bei Animationen und Übergängen auf Webseiten. Scrollen lief bereits zuvor mit voller Bildrate. Nutzer berichten teils von spürbar flüssigeren Abläufen, vereinzelt aber auch von Stabilitätsproblemen. Wer das volle ProMotion Erlebnis im Web ausprobieren möchte, kann die Funktion daher gezielt einschalten und bei Bedarf ebenso schnell wieder deaktivieren.