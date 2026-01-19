120 Hertz in Safari freischalten
ProMotion im Web freischalten: So nutzt Safari die volle Bildrate
Apple bewirbt das iPhone 17 Pro mit Displays, die Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz unterstützen. Im Alltag bleibt dieses Potenzial im Web jedoch oft ungenutzt. Safari begrenzt die Darstellung von Webseiten standardmäßig auf rund 60 Bilder pro Sekunde.
Wer weiß, wo er suchen muss, kann diese Beschränkung jedoch aufheben und die ProMotion-Funktion auch im Browser aktivieren.
Warum Safari nicht automatisch mit 120 Hertz arbeitet
Mit dem iPhone 17 Pro setzt Apple auf ein Super Retina XDR Display mit ProMotion, Always On Anzeige und hoher Spitzenhelligkeit. Die Technik erlaubt flüssigere Animationen und Übergänge, wenn Inhalte entsprechend dargestellt werden. In nativen Apps wird diese Fähigkeit in der Regel automatisch genutzt. Im Web gilt das jedoch nur eingeschränkt.
Safari priorisiert bislang eine auf etwa 60 Bilder pro Sekunde ausgelegte Seitendarstellung. Diese Entscheidung hängt mit der Kompatibilität von Webanimationen und älteren JavaScript oder CSS Bibliotheken zusammen. Apple setzt hier auf Vorsicht, um Darstellungsfehler oder unerwartetes Verhalten zu vermeiden. Andere Browser gehen diesen Schritt bereits länger und lassen Webseiten grundsätzlich mit höheren Bildraten laufen.
Versteckte Einstellung macht den Unterschied
Doch man kann hier Hand anlegen: Wie der Entwickler und Autor Matt Birchler beschreibt, lässt sich die Begrenzung in Safari manuell aufheben. Möglich wird das über sogenannte „Feature Flags“. Auf dem iPhone und iPad findet sich die Option in den Safari-Einstellungen unter dem erweiterten Bereich.
Dort kann die Voreinstellung deaktiviert werden, die Seitenaktualisierungen nahe 60 Bildern pro Sekunde bevorzugt. Nach einem Neustart des Browsers dürfen Webseiten dann mit der maximalen Bildrate des Displays dargestellt werden.
Einstellungen > Safari > Erweitert > Feature Flags > Prefer Page Rendering Updates near 60 fps
Der Effekt zeigt sich vor allem bei Animationen und Übergängen auf Webseiten. Scrollen lief bereits zuvor mit voller Bildrate. Nutzer berichten teils von spürbar flüssigeren Abläufen, vereinzelt aber auch von Stabilitätsproblemen. Wer das volle ProMotion Erlebnis im Web ausprobieren möchte, kann die Funktion daher gezielt einschalten und bei Bedarf ebenso schnell wieder deaktivieren.
Das hat doch überhaupt nichts mit dem iPhone 17 Pro zu tun. Auf meinem iPhone 14 Pro kann ich diese Einstellung genauso treffen.
Korrekt! Soeben auch auf dem 14Pro meiner Frau und meinem 16Pro aktiviert bzw. Deaktiviert.
Absolut nice auf meinem 16 Pro. Danke!
War auf meinem 16 Pro schon standardmäßig eingeschaltet.
Genau, eingeschaltet heißt ja KEINE 120 Hz, sondern nur 60 Hz! Für die höhere Rate muss der Schalter ausgeschaltet werden.
Ah, stimmt!
Man sollte in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinweisen, dass gerade bei älteren Modellen, das aktivieren der höheren FPS eine geringere Batterielaufzeit zur Folge haben kann.
Welche Farbe?
Danke für den Hinweis. Macht auf meinem iPhone 15 Pro einen Riesenunterschied.
Wo sieht man denn das genau? Die hauptsächliche Bewegung auf Websites ist bei mir das Scrollen, und das ist immer mit bis 120 Hz.
Archetim, eben nicht. Safari zeigt 60hz beim scrollen.
Ganz ehtlich, auf meinem 16 Pro Max sehe ich (im Dark Mode) so gut wie kein Unterschied … vielleicht mal zum Optiker! :-) Hab es wieder auf 60Hz begrenzt …
Auf meinem iPhone war es schon aktiviert und ich lese das erste Mal davon.
Sowohl auf meinem iPhone 16 Pro als auch auf meinem iPad Pro M4 war es bereits eingeschaltet.
Es muss ja ausgeschaltet werden.
Richtig lesen. Es muss ausgehalten werden
Für euch wären wohl 30 fps besser, dann habt ihr mehr Zeit um den Inhalt zu erfassen ;)
Perfekt. Hier sind wieder Kollegen unterwegs, die den Artikel noch nicht einmal richtig lesen. Es wird immer schlimmer.
Boring Motion – herrlich. Danke ifun !
Euer Artikel ist ziemlich verwirrend finde ich. Mal steht da man soll die Einstellung deaktivieren, das macht für mich auch Sinn. Ganz unten steht man soll es einschalten um das volle ProMotion zu nutzen, aber das ist ja standardmäßig aktiviert/ eingeschaltet.
Boring Motion :D danke für den Lacher am Abend !
Leider fliegt die Einstellung nach jedem Update des OS raus und man muss daran denken, den Schalter dann erneut zu deaktivieren.
Sieht jemand einen Unterschied?
Natürlich. Gravierend der Unterschied zwischen 60 und 120 Hz, wie überall anders auch. Egal ob PC oder Smartphone
Hab’s bei mir ausgeschaltet, also generell die 120 Hz. Ist für mich am Smartphone Display ziemlich sinnbefreit. Ist aber halt jedem selber überlassen.
Nein – im Dark Mode auf meinem 16 Pro Max sehe ich beim Scrollen kaum einen Unterschied. Liegt vielleicht an meinen Augen, vielleicht ist das aber auch bei anderen eher ein „Wunschsehen“ … wer weiß :-D …
Auf meinem iPad Pro M4 13″ aber deutlich besser …
Beim Scrollen gibt’s ja auch keinen Unterschied, denn das lief ja bisher schon mit 120Hz. Sehen tut man das nur bei Animationen auf Webseiten, die aber doch nicht wirklich alltäglich sind. Lohnt sich bei „normalen“ Webseiten also nicht wirklich. Web-basierte grafisch aufwändige Spiele oder sowas, dafür kann es sich lohnen. Kostet aber auch mehr Strom, muss man halt auch wollen…
Sehr guter Tipp. Vielen Dank fürs Weiterleiten und Aufbereiten.