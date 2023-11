Chrome für iPhone: Benutzer entscheiden über Position der Adressleiste

Die iOS-Version des Google-Webbrowsers Chrome überlässt es jetzt ihren Nutzern, ob sie die Adressleiste lieber dem bisherigen Standard entsprechend oben oder wie seit geraumer Zeit bei Safari auf dem iPhone der Fall, am unteren Rand des Bildschirms haben wollen.

Google experimentiert unter iOS schon seit einiger Zeit mit dieser Option. Beta-Tester der Browser-App können schon seit dem Sommer auf eine entsprechende Einstellung zugreifen. Damals hatte Google allerdings offen gelassen, ob die Funktion tatsächlich für alle Nutzer von Chrome auf dem iPhone verfügbar wird.

Größere Bildschirme erfordern Umdenken

Ausschlaggebend für das Umdenken auf dem iPhone dürfte nicht zuletzt auch die Tatsache gewesen sein, dass Apple die Adressleiste seines Safari-Browsers schon vor zwei Jahren standardmäßig an den unteren Bildschirmrand geschoben hat. Die Änderung war zweifellos eine Umstellung, bietet aber vor allem auf den iPhone-Modellen mit größeren Bildschirmen einen unbestreitbaren Komfortgewinn.

Ähnlich dürfte man auch bei Google denken und die neue Option als Antwort darauf sehen, dass der Bildschirm des iPhone über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen ist. Intern wurde eine solche Option bereits vor Jahren bei Google getestet, aufgrund des kritischen Feedbacks aus der Nutzergemeinde aber wieder zu den Akten gelegt.

Position der Chrome-Adressleiste ändern

Wer die Position der Adressleiste in Google Chrome an den unteren Rand legen will, muss lediglich den Finger darauf halten und warten, bis das Optionsmenü und damit die Einstellung „Adressleiste nach unten verschieben“ erscheint.

Alternativ dazu lässt sich die Position der Adressleiste in der iPhone-Version von Google Chrome auch über die Einstellungen des Browsers festlegen. Der Wechsel zwischen oben und unten kann hier über den neuen Menüeintrag „Adressleiste“ vollzogen werden.