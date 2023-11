Apples Feingewebe-Hüllen färben auf MagSafe-Ladegeräte ab

Apple warnt ja davor, dass MagSafe-Ladegeräte Abdrücke auf der Rückseite der neuen Feingewebe-Hüllen für das iPhone hinterlassen können. Darüber, dass die Hüllen umgekehrt auch auf die MagSafe-Teller abfärben, war bislang aber nichts zu hören.

Bei uns haben sich inzwischen mehrere Nutzer gemeldet, auf deren MagSafe-Ladegeräten die Feingewebe-Hüllen von Apple ihre Spuren hinterlassen haben. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um das Original-MagSafe-Ladegerät von Apple oder um zertifiziertes Zubehör von Drittanbietern, wie etwa die teuren Ladeständer von Belkin handelt. Die MagSafe-Teller nehmen von außen her die Farbe der beispielsweise in Blau, Grün oder Rot erhältlichen Textilhüllen an.

Entfernen lassen sich die Farbspuren soweit uns das bislang bekannt ist nicht. Die betroffenen Leser berichten zumindest, dass sie mit klarem Wasser oder auch unter Verwendung von Seife keinen Erfolg hatten. Falls jemand von euch hier mit Tipps dienen kann, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren.

Apple warnt bereits vor MagSafe-Gebrauchsspuren

Die Verfärbung hat zwar keinerlei Einfluss auf die Funktion der Ladegeräte, ist aber verständlicherweise besonders dann ärgerlich, wenn man sich für viel Geld einen eigentlich weißen Ladeständer zugelegt hat. Auch Apples MagSafe-Adapter spielt bereits in einer Preisklasse, in der man über die reine Funktion hinaus auch tadellose Optik erwartet. Dass die Kombination von offiziellem Zubehör mit solchen Nebeneffekten verbunden ist, wird zumindest bei einem Teil der Apple-Kunden nicht auf Begeisterung stoßen.

Im Rahmen der Produktbeschreibung seiner Feingewebe-Cases weist Apple standardmäßig darauf hin, dass bei der Verwendung von MagSafe-Zubehör Abdrücke entstehen können. Gleich lautende Informationen hat Apple in der Vergangenheit bei seinen Lederhüllen erst später ergänzt, nachdem sich Kunden über die darauf durch MagSafe hinterlassenen Abdrücke beschwert hatten. Es würde uns nicht wundern, wenn Apple künftig auch die Beschreibung seines MagSafe-Ladetellers um einen entsprechenden Hinweis ergänzt.