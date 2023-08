Osmo Action 4: Neue Action-Cam von DJI startet

Die technischen Daten unterscheiden sich sonst im Wesentlichen nicht groß vom vorherigen Modell. Der integrierte Akku ermöglicht dem Hersteller zufolge eine Verwendung der Osmo Action 4 über bis zu zweieinhalb Stunden hinweg und kann per Schnellladefunktion innerhalb von 18 Minuten wieder auf bis zu 80 Prozent aufgeladen werden. Neu ist, dass sich die Kamera sich nun in bis zu 18 Metern statt zuvor 16 Metern Tiefe noch ohne zusätzliches Gehäuse unter Wasser verwenden lässt, mit dem separat erhältlichen wasserfesten Gehäuse kann man die Osmo Action 4 wie ihren Vorgänger auf Tauchgänge in bis zu 60 Meter Tiefe mitnehmen. Für Wintersportler dürfte interessant sein, dass die Kamera wie die Osmo Action 3 auch bei Temperaturen bis zu 20 Grad unter Null weiter funktioniert.

