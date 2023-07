ChatGPT: Offizielles Tool zur Erkennung von KI-Texten eingestellt

Man sei dazu übergegangen an neuen Methoden der Textbestimmung zu arbeiten und würde diese nicht nur in Eigenregie erforschen, sondern auch Rückmeldungen der KI-Community integrieren. Grundsätzlich fühlt man sich bei OpenAI zwar der Aufgabe verpflichtet, Anwendern bei der Herkunftsanalyse von Texten mit entsprechenden Werkzeugen zur Hand zu gehen – offenbar jedoch gestaltet sich diese Aufgabe deutlich schwieriger als initial angenommen.

Nun wurde der erst Ende Januar 2023 vorgestellte Classifier ersatzlos eingestellt. Die Webanwendung, dies erklären die verantwortlichen Entwickler von OpenAI in einem Update der ersten Ankündigung ihres Werkzeuges, hätte eine sehr geringe Genauigkeit gehabt, was die zuverlässige Erkennung von künstlich generierten Texten anging, und sei daher nicht mehr verfügbar.

