MagSafe-Akku von Baseus zum Tiefstpreis erhältlich

Die Anker 321 Magnetic Battery ist im aktuellen Tagesangebot in Schwarz zwar schon für 26 Euro statt 36 Euro zu haben, lädt drahtlos aber nur mit 5 Watt, besitzt ebenfalls nur 5.000 mAh Kapazität und ist nicht in der Lage zwei Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen.

Der MagSafe-Akku unterstützt zudem die gleichzeitige Ladung von zwei Geräten (also induktiv und per Kabel verbunden) sowie das so genannte Pass-Through-Charging. Dies bedeutet: Der Akku kann ein iPhone auch dann mit Ladestrom versorgen, wenn dieser selbst am Netz hängt, um mit neuer Energie aufgeladen zu werden.

Eine volle Ladung der Batterie reichen aus um ein leeres iPhone 14 Pro komplett aufzuladen. Dies kann entweder mit gemächlichen 7,5 Watt Ladeleistung erfolgen, wenn der Akku drahtlos auf der iPhone-Rückseite befestigt wird, oder per Kabelverbindung mit maximalen 20 Watt. Hier wird dann auch Apples Schnelllademodus aktiviert, der ein leeres Gerät in nur 30 Minuten auf mindestens 50 Prozent bringt.

