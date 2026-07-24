Vom Schlaf bis zum Laborwert
ChatGPT greift jetzt auf Apple Health zu
OpenAI beginnt mit der regulären Freischaltung von ChatGPT Health. Volljährige Nutzer in den USA können jetzt Daten aus Apple Health und unterstützte medizinische Unterlagen mit dem KI-Chat verbinden. Der Zugang wird schrittweise in den Tarifen Free, Go, Plus und Pro verteilt.
Über die Ankündigung von ChatGPT Health hatten wir bereits im Januar berichtet. Damals stand der neue Gesundheitsbereich lediglich ausgewählten Testern über eine Warteliste zur Verfügung. Nun beginnt OpenAI mit dem öffentlichen Rollout auf dem iPhone und im Web.
Zugriff erfolgt nur mit Erlaubnis
Die Apple-Health-Verbindung lässt sich ausschließlich über die aktuelle ChatGPT-App auf einem iPhone einrichten. Nutzer wählen dabei selbst aus, welche Datenkategorien sie freigeben. Dazu können etwa Aktivität, Schlaf, Trainings, Herzfrequenz und Informationen angebundener Apps oder Wearables gehören.
ChatGPT soll damit beispielsweise Veränderungen zwischen Laborwerten erklären, Arzttermine vorbereiten oder Zusammenhänge zwischen Schlaf, Bewegung und Training aufzeigen. Medizinische Betreuung, Diagnosen oder Therapieentscheidungen soll der Dienst ausdrücklich nicht ersetzen.
Standardmäßig fragt ChatGPT vor jeder Verwendung der verbundenen Gesundheitsinformationen um Erlaubnis. Nutzer können den Zugriff auch dauerhaft freigeben oder mit „@Health“ ausdrücklich für eine einzelne Anfrage anfordern.
Keine Verwendung für Werbung oder Modelltraining
OpenAI erklärt, dass Daten aus Apple Health, angebundene medizinische Unterlagen und damit geführte Unterhaltungen weder für zielgerichtete Werbung noch zum Training der Basismodelle verwendet werden. Dies gilt unabhängig von den allgemeinen Einstellungen zur Modellverbesserung.
Verbindungen können jederzeit getrennt werden. Die synchronisierten Daten sollen anschließend innerhalb von 30 Tagen aus den Systemen von OpenAI verschwinden. Inhalte, die bereits in Unterhaltungen eingeflossen sind, bleiben allerdings im Chatverlauf erhalten, bis der Nutzer die entsprechenden Chats selbst löscht.
Deutschland bleibt vorerst außen vor
ChatGPT Health steht zunächst ausschließlich angemeldeten Nutzern ab 18 Jahren in den USA zur Verfügung. Die Freischaltung kann dort mehrere Wochen dauern. Einen Termin für Deutschland oder andere europäische Länder nennt OpenAI bislang nicht.
Entwickler: OpenAI OpCo, LLC
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in der iOS App von OpenClaw gibt es diese Option ebenfalls
Für US Bürger nicht verkehrt. Mangels flächendeckender Krankenversicherung für alle bedeutet jeder Arztbesuch womöglich Armut und Verschuldung.
Bitte ändert die Überschrift statt „greift zu“ besser „kann zugreifen“. Das ist schon ein wichtiger Unterschied, denn ohne Zustimmung läuft zum Glück gar nichts. Ich persönlich würde eine solche Erlaubnis niemals einer KI geben, die nicht 100% nur lokal verarbeitet sondern meine Gesundheitsdaten irgendwo speichern und verarbeiten soll.
Gruselig. Wie waren noch gleich die Zahlen zu den fehlerhaften Antworten von KI – v.a. im medizinischen Bereich?
Ich verstehe v.a. angesichts der vorliegenden negativ-Beispiele nicht, wie die Techindustrie es immer wieder schafft, ihre Angebote weiterhin als vertrauenswürdig darzustellen … (?!)
Verharmlosung durch ChatGPT:
https://www.computerbase.de/news/apps/klage-gegen-openai-chatgpt-health-loest-lebensbedrohliche-situation-aus.98523/
Chatbots verbreiten fake-Krankheiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Bixonimania
Wenn du kein Geld für den Arzt hast, ist das besser wie Nix. Wird hier auch so kommen, wenn die konservativen weiterhin unser Gesundheitssystem „amerakanisieren“
Ich bin mal gespannt, wann ihr ein Bericht kommt, dass Chatgpt den Zugriff auf Banking Apps hat und das als Fortschritt gefeiert wird.
Den Artikel gab es schon :P
https://www.ifun.de/ki-soll-beim-geld-helfen-aber-nicht-jeder-traut-ihr-280236/
Glaubt irgendjemand, dass die die Daten nicht zum Training des basismodells verwenden???
Bei einer Firma, deren Geschäftsmodell das Stehlen von Informationen ist, glaubt das wohl niemand.
In einigen Jahren wird euch die KI eure zu erwartende Lebenszeit berechnen und bei Bedarf anzeigen. Damit lässt sich dann prima der ideale Renteneintritt planen :-))