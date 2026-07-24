ChatGPT greift jetzt auf Apple Health zu

OpenAI beginnt mit der regulären Freischaltung von ChatGPT Health. Volljährige Nutzer in den USA können jetzt Daten aus Apple Health und unterstützte medizinische Unterlagen mit dem KI-Chat verbinden. Der Zugang wird schrittweise in den Tarifen Free, Go, Plus und Pro verteilt.

Über die Ankündigung von ChatGPT Health hatten wir bereits im Januar berichtet. Damals stand der neue Gesundheitsbereich lediglich ausgewählten Testern über eine Warteliste zur Verfügung. Nun beginnt OpenAI mit dem öffentlichen Rollout auf dem iPhone und im Web.

Zugriff erfolgt nur mit Erlaubnis

Die Apple-Health-Verbindung lässt sich ausschließlich über die aktuelle ChatGPT-App auf einem iPhone einrichten. Nutzer wählen dabei selbst aus, welche Datenkategorien sie freigeben. Dazu können etwa Aktivität, Schlaf, Trainings, Herzfrequenz und Informationen angebundener Apps oder Wearables gehören.

ChatGPT soll damit beispielsweise Veränderungen zwischen Laborwerten erklären, Arzttermine vorbereiten oder Zusammenhänge zwischen Schlaf, Bewegung und Training aufzeigen. Medizinische Betreuung, Diagnosen oder Therapieentscheidungen soll der Dienst ausdrücklich nicht ersetzen.

Standardmäßig fragt ChatGPT vor jeder Verwendung der verbundenen Gesundheitsinformationen um Erlaubnis. Nutzer können den Zugriff auch dauerhaft freigeben oder mit „@Health“ ausdrücklich für eine einzelne Anfrage anfordern.

Keine Verwendung für Werbung oder Modelltraining

OpenAI erklärt, dass Daten aus Apple Health, angebundene medizinische Unterlagen und damit geführte Unterhaltungen weder für zielgerichtete Werbung noch zum Training der Basismodelle verwendet werden. Dies gilt unabhängig von den allgemeinen Einstellungen zur Modellverbesserung.

Verbindungen können jederzeit getrennt werden. Die synchronisierten Daten sollen anschließend innerhalb von 30 Tagen aus den Systemen von OpenAI verschwinden. Inhalte, die bereits in Unterhaltungen eingeflossen sind, bleiben allerdings im Chatverlauf erhalten, bis der Nutzer die entsprechenden Chats selbst löscht.

Deutschland bleibt vorerst außen vor

ChatGPT Health steht zunächst ausschließlich angemeldeten Nutzern ab 18 Jahren in den USA zur Verfügung. Die Freischaltung kann dort mehrere Wochen dauern. Einen Termin für Deutschland oder andere europäische Länder nennt OpenAI bislang nicht.