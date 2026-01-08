ChatGPT Health: Neuer Gesundheitsbereich mit Apple-Health-Anbindung

Mit ChatGPT Health führt OpenAI einen eigenen Bereich innerhalb seines KI-Chatdienstes ein, der sich auf Gesundheits und Wellnessfragen konzentriert. Ziel ist es, persönliche Gesundheitsinformationen zusammenzuführen und verständlich aufzubereiten, ohne damit eine ärztliche Behandlung zu ersetzen.

Europäische Nutzer können an der Testphase vorerst nicht teilnehmen

Der neue Bereich richtet sich an Nutzer, die ihre Daten aus verschiedenen Quellen bisher nur verteilt vorliegen hatten und diese im Gesprächskontext nutzen möchten.

Eigener Gesundheitsbereich mit Datenanbindung

ChatGPT Health ist als abgeschlossener Raum innerhalb des Dienstes angelegt. Gespräche, hochgeladene Dokumente und angebundene Apps werden dort getrennt von anderen Chats gespeichert. Nach Angaben von OpenAI werden Inhalte aus diesem Bereich nicht zum Training der zugrunde liegenden Modelle verwendet. Nutzer können Gesundheitsdaten gezielt löschen oder Verbindungen zu externen Diensten jederzeit trennen.

Inhaltlich setzt ChatGPT Health darauf, Informationen aus medizinischen Unterlagen und Fitness Anwendungen zusammenzuführen. Unterstützt werden unter anderem Laborbefunde, Arztberichte sowie Daten aus Apps wie Apple Health oder MyFitnessPal. Auf dieser Basis kann der Dienst beispielsweise Trends in Blutwerten erklären, bei der Vorbereitung auf Arzttermine helfen oder Fragen zu Ernährung und Bewegung einordnen. Eine Diagnose oder Therapieempfehlung soll daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Datenschutz, Verfügbarkeit und ärztliche Einbindung

Für sensible Gesundheitsdaten setzt OpenAI auf zusätzliche Schutzmechanismen. Neben der regulären Verschlüsselung kommen spezielle Verfahren zur Abschottung der Inhalte zum Einsatz. Die Anmeldung externer Datenquellen erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung. In den Vereinigten Staaten arbeitet OpenAI für die Anbindung medizinischer Akten mit einem spezialisierten Netzwerkpartner zusammen. Einige Integrationen stehen zunächst nur dort zur Verfügung und die Anbindung von Apple Health erfordert ein iPhone.

Nach Angaben von OpenAI wurde ChatGPT Health in Zusammenarbeit mit mehreren hundert Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen entwickelt. Diese hätten Rückmeldungen dazu gegeben, wie medizinische Informationen verständlich und zugleich vorsichtig vermittelt werden können. Die Qualität der Antworten werde anhand eines eigenen Bewertungsrahmens überprüft, der sich an klinischen Maßstäben orientiert.

Der Zugang zu ChatGPT Health startet zunächst über eine Warteliste. In einer ersten Phase ist das Angebot für ausgewählte Nutzer außerhalb der Europäischen Union vorgesehen.