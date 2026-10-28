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Offizielle Plugins verfügbar

ChatGPT erhält Zugriff auf iCloud Mail und Kalender
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27 Kommentare 27

Apple und OpenAI scheinen wieder enger zusammenzurücken. Nachdem die beiden Unternehmen zuletzt vor allem durch Rechtsstreitigkeiten Schlagzeilen gemacht hatten, deutet nun wieder einiges auf eine engere Zusammenarbeit hin. Apple hat neue KI-Funktionen für sein Creator-Studio-Abo vorgestellt, bei denen auch Modelle von OpenAI zum Einsatz kommen. Fast zeitgleich hat OpenAI zwei neue Plugins veröffentlicht, mit denen ChatGPT auf iCloud Mail und iCloud Kalender zugreifen kann.

Die Erweiterungen ermöglichen es, E-Mails und Kalendereinträge direkt über ChatGPT zu verwalten. Die Bedienung erfolgt über einfache Spracheingaben. Nutzer können beispielsweise nach bestimmten Nachrichten suchen, sich E-Mails zusammenfassen lassen oder anstehende Termine abfragen. Über die Kalenderintegration lassen sich zudem vorhandene Termine bearbeiten und neue Einträge erstellen. Beide Plugins können zudem lesend auf die in iCloud gespeicherten Kontakte zugreifen.

iCloud-Anbindung mit separatem Passwort

Die Einrichtung erfolgt über den Bereich „Plugins“ in den Einstellungen von ChatGPT auf dem Desktop oder Mobilgeräten. Dort lassen sich die beiden iCloud-Dienste auswählen und einzeln mit ChatGPT verbinden. Das eigentliche Apple-Account-Passwort muss dabei nicht an OpenAI weitergegeben werden. Für die Anmeldung wird ein anwendungsspezifisches Passwort benötigt, das sich in der Apple-Accountverwaltung erstellen und jederzeit widerrufen lässt.

Chatgpt Icloud Plugins 1

Die neuen Erweiterungen stehen laut OpenAI für alle kostenpflichtigen ChatGPT-Nutzungsstufen zur Verfügung. Ob eine Ausweitung auf die kostenlose Variante geplant ist, lässt das Unternehmen offen.

iCloud-Daten werden an OpenAI übertragen

Wer die Plugins verwendet, muss ChatGPT Zugriff auf die entsprechenden iCloud-Daten gewähren. Die Verarbeitung erfolgt nicht ausschließlich lokal. Informationen aus dem E-Mail-Postfach beziehungsweise dem Kalender werden auch an die Systeme von OpenAI übertragen.

Chatgpt Icloud Plugins

Wer verhindern möchte, dass seine Unterhaltungen zur Verbesserung der KI-Modelle verwendet werden, kann unter „Einstellungen > Datenkontrollen“ die Option „Das Modell für alle verbessern“ deaktivieren.

Die Verbindung zu iCloud lässt sich jederzeit wieder trennen. Bereits in ChatGPT-Unterhaltungen enthaltene Informationen bleiben allerdings erhalten.
28. Okt. 2026 um 06:55 Uhr von chris Fehler gefunden?


    27 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das ist eine tolle Funktion. Gerne mit Claude in Zukunft :)

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  • Bei mir gibt es keinen Zugang!
    Egal ob E-Mail oder Banking.

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  • iCloud Drive würde mich ja brennend interessieren. So könnte ich dedizierte Orte in iCloud Drive als zentrale Dateiablage für/mit ChatGPT verwenden.

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  • Im Business und vielen anderen Bereichen nutzen mE sehr wenige iCloud-Mailadressen. Das werden dann wohl entsprechend wenige nutzen können.

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  • Also ich finde es bedenklich das Chatgpt nun auch Zugang zu Icloud bekommt. Für Ki sollte es strenge Grenzen und Regeln geben.
    Und  sollte fix einen abschaltmöglichkeit einbauen das man Siri und das Siri Ai ungefragt von allen Apps lernen kann, komplett abschalten kann und nicht in jeder App einzeln abstellen muss.
    Und nein ich bin kein Ki Gegner aber Ki hat gezeigt das man sehr skeptisch und nicht Vorsichtig sein sollte.
    Schönen Mittwoch

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    • Das richtet man ja bewusst ein. ist ein Plugin von Open Ai.

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    • Dann schau mal bei Einstellungen/Siri/Ausgeschlossene Apps. Dort kannst Du unter „Bearbeiten“ alle Apps auswählen, die Du von einer „Siri-Suche“ ausschließen möchtest!
      Bei Einstellungen/Siri könnte man auch ChatGPT einrichten, wenn man das denn möchte … (bloß nicht!)

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  • Zum Kotzen. Nur weil Apple selbst nichts funktionierendes mehr hinkriegt, müssen jetzt alle Daten zu ChatGPT wandern. Aber unverschämt teure Geräte verkaufen, die das dann angeblich lokal verarbeiten können. Und natürlich alles nur noch mit Abo.

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  • Sehr gute Idee. Wenn der Speicher dann mal voll ist kann die KI einfach willkürlich und selbstbestimmt mal aufräumen und alle meine Fotos aus dem letzten Jahrzehnt komplett löschen. Oder automatisch einfach das Abo upgraden…ohne mich zu Fragen, muss sie ja auch nicht wenn ich sie Zugriff auf mein Bankkonto hat. Und es ja noch nie passiert, dass KI eine wichtige Datenbank einfach mal so gelöscht hat. Somit mein vollstes Vetrauen. Besser für mich, so kann ich mein Hirn auf halbe Stufe laufen lassen. Finde ich wirklich super und hilft natürlich auch einem Aktienunternehmen wie Apple. Somit win/win.

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  • Also ich bekomm es nicht eingerichtet. Wenn ich versuche ein App-spezifisches Kennwort zu vergeben werde ich aufgefordert nicht mal mein Apple-ID Kennwort einzugeben und das ist dann angeblich falsche. Oder aber ich versteh denn Ablauf nicht?

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  • Krieg das Passwort auf icloud nicht generiert. Es wird dann immer noch eine Anmeldung verlangt bzw. Passworteingabe für den icloud-Account und dann kommt der Hinweis „Passwort falsch“… melde mich aber vorher noch mit diesem an. NERV

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  • Knknzffrrchhhtkrszt

    Also macht ChatGPT nun auch dasselbe wie Siri AI, verstehe ich das richtig? Über Siri AI kann man genauso die iCloud durchsuchen, nur dabei bleiben die Daten bei Apple. Und ja, in der EU müssen wir da noch warten.

    Wenn das so stimmt, dann mal eine Frage an diejenigen, die das schon mit ChatGPT ausprobieren konnten – Siri AI ist hier eher „underwhleming“, und hat viele Anfragen nicht, oder nicht richtig beantworten können. Wie sieht die Qualität mit ChatGPT aus?

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  • Anbindung an Apple Health würde ich viel besser finden. Wird echt Zeit, dass das auch hier in Deutschland aktiviert wird. Aktuell muss ich alles per PDF an ChatGPT weiterreichen – umständlich.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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