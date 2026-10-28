ChatGPT erhält Zugriff auf iCloud Mail und Kalender

Apple und OpenAI scheinen wieder enger zusammenzurücken. Nachdem die beiden Unternehmen zuletzt vor allem durch Rechtsstreitigkeiten Schlagzeilen gemacht hatten, deutet nun wieder einiges auf eine engere Zusammenarbeit hin. Apple hat neue KI-Funktionen für sein Creator-Studio-Abo vorgestellt, bei denen auch Modelle von OpenAI zum Einsatz kommen. Fast zeitgleich hat OpenAI zwei neue Plugins veröffentlicht, mit denen ChatGPT auf iCloud Mail und iCloud Kalender zugreifen kann.

Die Erweiterungen ermöglichen es, E-Mails und Kalendereinträge direkt über ChatGPT zu verwalten. Die Bedienung erfolgt über einfache Spracheingaben. Nutzer können beispielsweise nach bestimmten Nachrichten suchen, sich E-Mails zusammenfassen lassen oder anstehende Termine abfragen. Über die Kalenderintegration lassen sich zudem vorhandene Termine bearbeiten und neue Einträge erstellen. Beide Plugins können zudem lesend auf die in iCloud gespeicherten Kontakte zugreifen.

iCloud-Anbindung mit separatem Passwort

Die Einrichtung erfolgt über den Bereich „Plugins“ in den Einstellungen von ChatGPT auf dem Desktop oder Mobilgeräten. Dort lassen sich die beiden iCloud-Dienste auswählen und einzeln mit ChatGPT verbinden. Das eigentliche Apple-Account-Passwort muss dabei nicht an OpenAI weitergegeben werden. Für die Anmeldung wird ein anwendungsspezifisches Passwort benötigt, das sich in der Apple-Accountverwaltung erstellen und jederzeit widerrufen lässt.

Die neuen Erweiterungen stehen laut OpenAI für alle kostenpflichtigen ChatGPT-Nutzungsstufen zur Verfügung. Ob eine Ausweitung auf die kostenlose Variante geplant ist, lässt das Unternehmen offen.

iCloud-Daten werden an OpenAI übertragen

Wer die Plugins verwendet, muss ChatGPT Zugriff auf die entsprechenden iCloud-Daten gewähren. Die Verarbeitung erfolgt nicht ausschließlich lokal. Informationen aus dem E-Mail-Postfach beziehungsweise dem Kalender werden auch an die Systeme von OpenAI übertragen.

Wer verhindern möchte, dass seine Unterhaltungen zur Verbesserung der KI-Modelle verwendet werden, kann unter „Einstellungen > Datenkontrollen“ die Option „Das Modell für alle verbessern“ deaktivieren.

Die Verbindung zu iCloud lässt sich jederzeit wieder trennen. Bereits in ChatGPT-Unterhaltungen enthaltene Informationen bleiben allerdings erhalten.