Offizielle Plugins verfügbar
ChatGPT erhält Zugriff auf iCloud Mail und Kalender
Apple und OpenAI scheinen wieder enger zusammenzurücken. Nachdem die beiden Unternehmen zuletzt vor allem durch Rechtsstreitigkeiten Schlagzeilen gemacht hatten, deutet nun wieder einiges auf eine engere Zusammenarbeit hin. Apple hat neue KI-Funktionen für sein Creator-Studio-Abo vorgestellt, bei denen auch Modelle von OpenAI zum Einsatz kommen. Fast zeitgleich hat OpenAI zwei neue Plugins veröffentlicht, mit denen ChatGPT auf iCloud Mail und iCloud Kalender zugreifen kann.
Die Erweiterungen ermöglichen es, E-Mails und Kalendereinträge direkt über ChatGPT zu verwalten. Die Bedienung erfolgt über einfache Spracheingaben. Nutzer können beispielsweise nach bestimmten Nachrichten suchen, sich E-Mails zusammenfassen lassen oder anstehende Termine abfragen. Über die Kalenderintegration lassen sich zudem vorhandene Termine bearbeiten und neue Einträge erstellen. Beide Plugins können zudem lesend auf die in iCloud gespeicherten Kontakte zugreifen.
iCloud-Anbindung mit separatem Passwort
Die Einrichtung erfolgt über den Bereich „Plugins“ in den Einstellungen von ChatGPT auf dem Desktop oder Mobilgeräten. Dort lassen sich die beiden iCloud-Dienste auswählen und einzeln mit ChatGPT verbinden. Das eigentliche Apple-Account-Passwort muss dabei nicht an OpenAI weitergegeben werden. Für die Anmeldung wird ein anwendungsspezifisches Passwort benötigt, das sich in der Apple-Accountverwaltung erstellen und jederzeit widerrufen lässt.
Die neuen Erweiterungen stehen laut OpenAI für alle kostenpflichtigen ChatGPT-Nutzungsstufen zur Verfügung. Ob eine Ausweitung auf die kostenlose Variante geplant ist, lässt das Unternehmen offen.
iCloud-Daten werden an OpenAI übertragen
Wer die Plugins verwendet, muss ChatGPT Zugriff auf die entsprechenden iCloud-Daten gewähren. Die Verarbeitung erfolgt nicht ausschließlich lokal. Informationen aus dem E-Mail-Postfach beziehungsweise dem Kalender werden auch an die Systeme von OpenAI übertragen.
Wer verhindern möchte, dass seine Unterhaltungen zur Verbesserung der KI-Modelle verwendet werden, kann unter „Einstellungen > Datenkontrollen“ die Option „Das Modell für alle verbessern“ deaktivieren.
Die Verbindung zu iCloud lässt sich jederzeit wieder trennen. Bereits in ChatGPT-Unterhaltungen enthaltene Informationen bleiben allerdings erhalten.
Das ist eine tolle Funktion. Gerne mit Claude in Zukunft :)
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Wäre ich auch dafür
Nur Gmail finde ich etwas stark eingeschränkt
Claude kann das dich auch mit Computer Use. Aber ich denke die werden auch bald ein konnektor bauen.
Aber mit der iOS-App geht das zumindest für Kalender und Erinnerungen schon jetzt. Ich erstelle regelmäßig mit Hilfe von Claude Einträge in den iOS-Kalender. Nur eben Mail fehlt. Und das wäre in der Tat super, wenn das bald auch für Claude kommt.
Bei mir gibt es keinen Zugang!
Egal ob E-Mail oder Banking.
HALT STOP! Das bleibt hier alles so wie es hier ist! ;)
Genau! Das haben wir noch nie so gemacht. Wo kommen wir denn da hin?
So schön die „Neue Welt“ ist oder zu sein scheint, könnt ihr nicht die Leute verstehen, denen das Ganze zu weit geht? Vom notwendigen Datenschutz will ich jetzt gar nicht anfangen.
Lasst den Leuten ihre Bedenken. Stellt euch vor: sie haben am Ende sogar recht.
Also @Geld: ich kann Dich verstehen.
Dito. An sensible Daten sollte man keine KI lassen. Wer weiß wo das dann irgendwann mal landet. Man konnte ja kürzlich beobachten was KI jetzt schon selbstständig hackt und treibt. Nein Danke. KI als Hilfe ja, in meine Emails, Chats und Banking, auf keinen Fall!
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iCloud Drive würde mich ja brennend interessieren. So könnte ich dedizierte Orte in iCloud Drive als zentrale Dateiablage für/mit ChatGPT verwenden.
Richtig. Das fehlt mir auch. Kalender schön und gut. Aber Zugriff auf Daten in iCloud wäre ein Gamechanger.
Im Business und vielen anderen Bereichen nutzen mE sehr wenige iCloud-Mailadressen. Das werden dann wohl entsprechend wenige nutzen können.
Also ich finde es bedenklich das Chatgpt nun auch Zugang zu Icloud bekommt. Für Ki sollte es strenge Grenzen und Regeln geben.
Und sollte fix einen abschaltmöglichkeit einbauen das man Siri und das Siri Ai ungefragt von allen Apps lernen kann, komplett abschalten kann und nicht in jeder App einzeln abstellen muss.
Und nein ich bin kein Ki Gegner aber Ki hat gezeigt das man sehr skeptisch und nicht Vorsichtig sein sollte.
Schönen Mittwoch
Das richtet man ja bewusst ein. ist ein Plugin von Open Ai.
Dann schau mal bei Einstellungen/Siri/Ausgeschlossene Apps. Dort kannst Du unter „Bearbeiten“ alle Apps auswählen, die Du von einer „Siri-Suche“ ausschließen möchtest!
Bei Einstellungen/Siri könnte man auch ChatGPT einrichten, wenn man das denn möchte … (bloß nicht!)
Zum Kotzen. Nur weil Apple selbst nichts funktionierendes mehr hinkriegt, müssen jetzt alle Daten zu ChatGPT wandern. Aber unverschämt teure Geräte verkaufen, die das dann angeblich lokal verarbeiten können. Und natürlich alles nur noch mit Abo.
Wechsle doch zu Android!
Das plugin ist von Open AI. Und mit Siri AI lassen sich auch die Mails durchsuchen. Gibt es nur hierzulande noch nicht.
Sehr gute Idee. Wenn der Speicher dann mal voll ist kann die KI einfach willkürlich und selbstbestimmt mal aufräumen und alle meine Fotos aus dem letzten Jahrzehnt komplett löschen. Oder automatisch einfach das Abo upgraden…ohne mich zu Fragen, muss sie ja auch nicht wenn ich sie Zugriff auf mein Bankkonto hat. Und es ja noch nie passiert, dass KI eine wichtige Datenbank einfach mal so gelöscht hat. Somit mein vollstes Vetrauen. Besser für mich, so kann ich mein Hirn auf halbe Stufe laufen lassen. Finde ich wirklich super und hilft natürlich auch einem Aktienunternehmen wie Apple. Somit win/win.
Es geht nur um dein Mailpostfach und den Kalender.
Also ich bekomm es nicht eingerichtet. Wenn ich versuche ein App-spezifisches Kennwort zu vergeben werde ich aufgefordert nicht mal mein Apple-ID Kennwort einzugeben und das ist dann angeblich falsche. Oder aber ich versteh denn Ablauf nicht?
hab dasselbe problem
Krieg das Passwort auf icloud nicht generiert. Es wird dann immer noch eine Anmeldung verlangt bzw. Passworteingabe für den icloud-Account und dann kommt der Hinweis „Passwort falsch“… melde mich aber vorher noch mit diesem an. NERV
Also macht ChatGPT nun auch dasselbe wie Siri AI, verstehe ich das richtig? Über Siri AI kann man genauso die iCloud durchsuchen, nur dabei bleiben die Daten bei Apple. Und ja, in der EU müssen wir da noch warten.
Wenn das so stimmt, dann mal eine Frage an diejenigen, die das schon mit ChatGPT ausprobieren konnten – Siri AI ist hier eher „underwhleming“, und hat viele Anfragen nicht, oder nicht richtig beantworten können. Wie sieht die Qualität mit ChatGPT aus?
Anbindung an Apple Health würde ich viel besser finden. Wird echt Zeit, dass das auch hier in Deutschland aktiviert wird. Aktuell muss ich alles per PDF an ChatGPT weiterreichen – umständlich.