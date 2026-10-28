Die vom Bund bereitgestellte AusweisApp ist in Version 2.6.2 verfügbar. Mit der Aktualisierung werden drei Sicherheitslücken geschlossen, die von entsprechend präparierten Servern ausgenutzt werden könnten. Darüber hinaus bleibt die erst vor zwei Wochen aus Kompatibilitätsgründen wieder eingeführte Unterstützung eines älteren Signaturverfahrens erhalten.

Die drei behobenen Schwachstellen sind unter den Kennungen CVE-2026-96432, CVE-2026-95620 und CVE-2026-16762 dokumentiert. Zwei davon konnten dazu führen, dass die Anwendung bei der Kommunikation mit einem Server abstürzt. Die dritte Sicherheitslücke konnte dazu führen, dass die Software nicht mehr reagiert. Mit einem Schweregrad von 8,7 Punkten liegt sie nur knapp unterhalb der Einstufung als kritisch.

Älteres Sicherheitsverfahren bleibt verfügbar

Bereits mit Version 2.6.1 hatte die AusweisApp die Unterstützung von RSA-Signaturen mit PKCS#1 v1.5 für TLS-Verbindungen – laut den Entwicklern vorübergehend – wieder eingeführt. Das ältere Verfahren wird auch mit dem aktuellen Update weiterhin unterstützt.

Hintergrund dürfte die Kompatibilität mit Servern sein, die noch auf dieses Signaturverfahren angewiesen sind. PKCS#1 v1.5 gilt inzwischen als veraltet. Für neue Anwendungen werden modernere Signaturverfahren bevorzugt. Die zusätzliche Unterstützung bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass die Verbindungen der AusweisApp dadurch unsicherer werden.

Probleme mit dem iPhone als Kartenleser?

Unabhängig von den aktuellen Sicherheitskorrekturen erreichen uns auch Berichte über Probleme bei der Nutzung der AusweisApp. Konkret geht es um die Möglichkeit, ein iPhone als NFC-Kartenleser für die Anwendung auf dem Mac zu verwenden.

Leser berichten, dass sich die Verbindung zwischen den Geräten teilweise nicht mehr herstellen lässt. Dabei wurden unterschiedliche Macs und iPhone-Modelle getestet, ohne dass sich das Problem beheben ließ.

Offiziell ist dergleichen bislang nicht dokumentiert. Daher würde uns interessieren, ob die AusweisApp bei euch zuverlässig funktioniert und sich das iPhone wie vorgesehen als Kartenleser für den Mac verwenden lässt.