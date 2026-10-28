Wie läuft die App bei euch?
AusweisApp: Neues Update schließt Sicherheitslücken
Die vom Bund bereitgestellte AusweisApp ist in Version 2.6.2 verfügbar. Mit der Aktualisierung werden drei Sicherheitslücken geschlossen, die von entsprechend präparierten Servern ausgenutzt werden könnten. Darüber hinaus bleibt die erst vor zwei Wochen aus Kompatibilitätsgründen wieder eingeführte Unterstützung eines älteren Signaturverfahrens erhalten.
Die drei behobenen Schwachstellen sind unter den Kennungen CVE-2026-96432, CVE-2026-95620 und CVE-2026-16762 dokumentiert. Zwei davon konnten dazu führen, dass die Anwendung bei der Kommunikation mit einem Server abstürzt. Die dritte Sicherheitslücke konnte dazu führen, dass die Software nicht mehr reagiert. Mit einem Schweregrad von 8,7 Punkten liegt sie nur knapp unterhalb der Einstufung als kritisch.
Älteres Sicherheitsverfahren bleibt verfügbar
Bereits mit Version 2.6.1 hatte die AusweisApp die Unterstützung von RSA-Signaturen mit PKCS#1 v1.5 für TLS-Verbindungen – laut den Entwicklern vorübergehend – wieder eingeführt. Das ältere Verfahren wird auch mit dem aktuellen Update weiterhin unterstützt.
Hintergrund dürfte die Kompatibilität mit Servern sein, die noch auf dieses Signaturverfahren angewiesen sind. PKCS#1 v1.5 gilt inzwischen als veraltet. Für neue Anwendungen werden modernere Signaturverfahren bevorzugt. Die zusätzliche Unterstützung bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass die Verbindungen der AusweisApp dadurch unsicherer werden.
Probleme mit dem iPhone als Kartenleser?
Unabhängig von den aktuellen Sicherheitskorrekturen erreichen uns auch Berichte über Probleme bei der Nutzung der AusweisApp. Konkret geht es um die Möglichkeit, ein iPhone als NFC-Kartenleser für die Anwendung auf dem Mac zu verwenden.
Leser berichten, dass sich die Verbindung zwischen den Geräten teilweise nicht mehr herstellen lässt. Dabei wurden unterschiedliche Macs und iPhone-Modelle getestet, ohne dass sich das Problem beheben ließ.
Offiziell ist dergleichen bislang nicht dokumentiert. Daher würde uns interessieren, ob die AusweisApp bei euch zuverlässig funktioniert und sich das iPhone wie vorgesehen als Kartenleser für den Mac verwenden lässt.
Entwickler: Governikus Service GmbH
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Ich habe das Problem nicht mit der AusweisApp – allerdings funktioniert die Kopierfunktion von iPhone zum Mac und andersrum nicht mehr. Sonst konnte ich die Sachen auf dem iPhone kopieren und auf dem Mac einfügen und andersrum. Das funktioniert schon lange nicht mehr auch; jemand da ne Lösung oder das selbe Problem? Neustart, An- und Ausschalten der Funktion etc. hat alles nichts gebracht…
Hat zwar wirklich gar nix mit der Meldung zu tun, aber das ist mir auch aufgefallen. Funktioniert bei mir ebenfalls seit Längerem nicht.
Funktioniert bei mir seit vielen Jahren tadellos. Da würde ich mal eine KI bemühen, um dieses Problem zu reparieren.
Zufällig Fritzbox? Bei mir hat die feste IP Vergabe bei allen Apple beteiligten Geräten geholfen. AirDrop machte bei mir auch Probleme.
Danke, das Ihr das ansprecht, denn auch ich habe dieses Problem. Es scheint an iOS zu liegen, denn ich habe noch ein recht betagtes Mac Book Pro, an dem schon länger keine Updates mehr möglich sind. Irgendwann in den letzten paar Wochen trat dann dieses Problem auf, das mich schon oft geärgert hat.
Gestern hat es noch mit einem iMac Pro in Kombination mit einem iPhone 17 Pro funktioniert.
Erst garnicht installiert. Warum auch? Man muss nicht alles auf dem Smartphone haben und Ausweise usw. erst recht nicht.
#backtoanalog
Nicht verstanden wofür die App ist.
Bitte lies erst den Beitrag vor dem Posten. Die Ausweis App für den digitalen Perso kommt erst ab Januar 2027 ;-)
Peinlich. Nicht wissen, worum es geht, aber mal den Senf dazu geben.
+1
Du hast echt kein Plan, was die App macht. Aber Hauptsache dummes Zeug posten, wie man das im Internet heute so macht.
Mensch Andi, toller Beitrag. Ich finde es gut wenn Kommentatoren einne Beitrag gelesen und verstanden haben, bevor sie ihre Meinung posten. Toll das du so ein Vorbild für viele User bist! Danke für deinen wertvollen Beitrag!
Puh, sowas lässt einem ratlos zurück.
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Habe auch kein Thermomix, muss nicht jedes TV Programm haben.
Ich hab die Funktion vor zwei Wochen problemlos nutzen können. War direkt nach einer Ersteinrichtung.
ich nutze sie recht oft, weil ich mit der bund-id arbeite. von ausweis beantragen, bis amtsschimmel habe ich alles so gemacht. es läuft bisher alles. neueste software auf allen geräten, iPhone aus scanner, für iPad und mac mini. etwas aufwendig, aber soviel besser als termine machen, post zu verschicken, scannen uns ausdrucken…es spart viel zeit.
Wenn Di bei alldem noch etwas Geld übrig haben solltest – kaufe Dir bitte eine Tastatur bei der die Shift-Taste funktioniert.
Noch viel schlechter lesbar ist es, wenn die Shift Taste klemmt! ;-)
ALSO ICH HABE DAMIT KEINE PROBLEME ;)
ich frage mich immer, wie menschen denken, anderen vorschreiben zu können, wie sie etwas machen sollen. denk was du willst, aber das auch noch zu schreiben.. du bestimmst nicht über andere. dein kommentar war nicht nützlich.
Kann man irgend wie die Ausweisapp einfach bei gesperrtem Handy nutzen?
Man möchte ja wahrlich nicht sein iPhone entsperren und dem Polizisten übergeben.
Am Ende hat man zwar nichts getan, bekommt aber ärger, weil die Blitzer App, die hier immer wieder vorgestellt wird, installiert war.
Geführter Zugriff – am Besten über die Aktiontaste
Hier geht es um die Ausweis-App die für die Online-Ausweisfunktion als Kartenleser für nPA, eAT und EU-ID fungiert.
Nicht um einen Ausweis auf dem Smartphone.
Ansonsten ist es z.b.. beim digitalen Fahrzeugschein explizit so geregelt, dass man das Handy nicht aushändigen muss. Man muss die App zeigen und auf verlangen mit dieser interagieren (um z.b. einen Screenshot auszuschließen).
Das wird wie beim digitalen Fahrzeugschein sein.
Zitat:
Bei einer Polizeikontrolle zeigen Sie den digitalen Fahrzeugschein auf Ihrem Smartphone vor. Sie müssen das Handy dafür nicht aus der Hand geben. Aber um sicherzustellen, dass kein gefälschter digitaler Fahrzeugschein (z. B. ein Screenshot oder ein selbst erstelltes Bild) vorgezeigt wird, sollten Sie mit der App interagieren, indem Sie verschiedene „Kacheln“ auswählen und die dort hinterlegten Daten (wie Fahrzeug- und Halterdaten) zeigen. Wenn Zweifel an der Gültigkeit des digitalen Fahrzeugscheins bestehen, kann die Polizei eine Auskunft über das zentrale Fahrzeugregister (ZEVIS) einholen.
https://www.bmv.de/ikfzapp
Bei mir müssen sich iPhone als Kartenleser & Mac jedes Mal wieder neu finden. Manchmal bricht deshalb der erste Leseversuch ab, beim zweiten Mal klappts aber immer.
Keine Probleme aber es scheint gelegentlich Probleme beim Verständnis der Funktionsweise im Zusammenhang mit den Geräten zu geben die das iPhone als Kartenleser nutzen möchten. Man muss manchmal genau auf die Handlungsanweisungen der beteiligten Geräte schauen. Und natürlich den Ausweis am Phone richtig plazieren bzw. dranhalten.
Ich habe die AusweisApp erst vor Kurzem auf dem iPhone genutzt und keinerlei Probleme gehabt. Anschließend auch auf dem Mac, wobei ich das iPhone als Kartenleser verwendet habe. Koppeln, Datenübertragung – alles lief bei mir völlig problemlos.
AusweisApp hat nach wie vor Probleme mit einigen zusätzlich installierten Virenscannern und diversen Firewall-Programmen wie Little Snitch usw. Wenn’s dauerhaft und „unerklärlich“ Probleme mit der Verbindung zwischen Rechner und iPhone gibt, sollte man an den Stellen zuerst nachschauen. https://www.ausweisapp.bund.de/faq-fuer-nutzende#c278
Und man muss sich im selben LAN befinden.
Hab im Büro kein wlan und vergess regelmäßig, dass die reine BT Verbindung zum Rechner nicht ausreicht. Dann muss halt der Netzwerkadapter dran.
Es gibt auch irgendwo Hinweise darauf, dass man besser vor Kopplung der Geräte und vor Auslesen des Ausweises auf beiden Geräten „Private Relay“ ausschalten sollte, falls dieses aktiviert ist. Das stört wohl auch die Verbindung.
Bei mir jedenfalls war es so.
Nachdem ich auf beiden beteiligten Geräten die Funktion vorübergehend abgeschaltet hatte, klappten Kopplung und Authentifizierung reibungslos.
Wenn ich mir überlege, welchen Schaden KI-Agenten anrichten können, ist vielleicht besser, meinen Ausweis nicht auf irgendeinen Server zu laden.