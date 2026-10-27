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Zehn Meter für 25 Euro

Hama bringt günstige Matter-Lichterkette für den Außenbereich
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Auch der deutsche Zubehöranbieter Hama setzt bei seinen Smarthome-Produkten inzwischen verstärkt auf den Matter-Standard. Hier hat Hama jetzt auch eine zehn Meter lange LED-Lichterkette für außen im Programm. Die neue Lichterkette lässt sich sowohl direkt beim Hersteller als auch über Amazon zum Preis von 24,99 Euro bestellen.

Über Matter lässt sich die Lichterkette in verschiedene Smarthome-Systeme einbinden, darunter Apple Home, Amazon Alexa und Home Assistant. Die Verbindung erfolgt über WLAN.

Hama Lichterkette Matter

Mehrfarbige Beleuchtung dank RGBIC

Die neue Lichterkette unterstützt laut Hersteller rund 16 Millionen Farbtöne. Durch die verwendete RGBIC-Technik muss nicht der gesamte Strang dieselbe Farbe anzeigen. Über die Hama-App lässt sich die Lichterkette in mehrere Bereiche unterteilen, denen jeweils eigene Farben und Lichteffekte zugewiesen werden können. Neben statischen Farben stehen auch Farbverläufe, Blinkeffekte und Lauflichter zur Auswahl. Wer keine eigenen Einstellungen vornehmen möchte, kann auf 44 vorbereitete Beleuchtungsszenen zurückgreifen.

Die individuelle Steuerung einzelner Abschnitte und die verschiedenen Lichteffekte sind allerdings nur über die Hama-App verfügbar. Über Matter lassen sich solche erweiterten Funktionen bislang nicht nutzen.

Hama Lichterkette Matter 2

Bei der Steuerung über Matter lässt sich somit nur eine gemeinsame Farbe für die gesamte Lichterkette festlegen. Die grundlegende Steuerung ist dabei über Apps wie Apple Home oder über Sprachassistenten wie Siri und Alexa möglich.

Lichterkette wetterfest, Controller nicht

Laut Hama ist die Lichterkette selbst nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt und kann auch bei Regen im Freien verwendet werden. Anders sieht es beim in das Anschlusskabel integrierten Controller aus: Dieser ist lediglich gegen Staub geschützt und muss daher vor Feuchtigkeit geschützt werden. Punktabzug gibt es von uns für die Tatsache, dass Hama bei der Stromversorgung auf USB-A setzt und man das passende Netzteil selbst beisteuern muss. Mit einem Verkaufspreis von 24,99 Euro gehört die Lichterkette allerdings auch zu den günstigeren Angeboten mit Matter-Unterstützung.

Produkthinweis
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27. Okt. 2026 um 18:49 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Wer war denn der zuständige Produktmanager bei Hama? Ich frage mich, wie man das Setup vernünftig hinbekommen soll, wenn der Controller nicht outdoor installiert werden kann… liegt vielleicht ein Bohrer für den Mauerdurchbruch dabei?

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