Cell Broadcast: iPhones sind bereit für den Test am 8. Dezember

Mit den vergangene Woche verteilten iOS-Updates hat Apple das iPhone auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern für den Empfang von „Cell Broadcast“-Nachrichten bereit gemacht. Damit steht dem Empfang der hierzulande neuartigen Warnmeldungen bei mit aktueller Software ausgestatteten Apple-Geräten nichts mehr im Weg. Der erste Test wird bereits in vier Wochen am 8. Dezember stattfinden.

Cell-Broadcast-Warnungen sollen in Deutschland künftig als ergänzender Kanal zu entsprechenden Warnungen über Radio, Fernsehen und Apps wie NINA und KATWARN eingesetzt werden. Die Grundlagen hierfür wurden nach der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres geschaffen, wo die bereits vorhandenen Warnkanäle zum Teil ausgefallen sind und versagt haben. Für den Einsatz von Cell Broadcast mussten einerseits erstmal die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland geschaffen werden, darüber hinaus war die Technik hierfür bislang auch nicht bereit. Den Netzbetreibern zufolge war damit verbunden unter anderem eine zusätzliche Abstimmung mit den Geräteherstellern erforderlich.

Apple-Nutzer, die auf ihren Geräten eine aktuelle iOS-Version installiert haben, sollten die mit Cell Broadcast verbundenen zusätzlichen Schalter jetzt in ihren iOS-Einstellungen im Bereich „Mitteilungen“ sehen. Scrollt euch in der abhängig von der Anzahl der installierten Apps teils auch recht langen Liste ganz nach unten, dort befindet sich nun die neue Rubrik „Cell Broadcast Alerts“ (das wird Apple in Zukunft wohl noch übersetzen).

Standardmäßig ist hier der Empfang von Warnungen bei extremer Gefahr sowie von allgemeinen Gefahreninformationen aktiviert. Wer möchte, kann zusätzlich den Schalter für die Testwarnungen umlegen, dann solltet ihr am bundesweiten Warntag am 8. Dezember auch die erste in Deutschland über Cell Broadcast verschickte Warnmeldung erhalten. Der offizielle Start es Systems ist dann für Ende Februar 2023 vorgesehen, von da an wird Cell Broadcast ins sogenannte Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) integriert und kann von allen beteiligten Leitstellen genutzt werden.

Wie funktioniert Cell Broadcast

Die Voraussetzung für den Empfang der Nachrichten ist natürlich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Allerdings genügt die Verbindung zu einem Mobilfunkmast und der mit dem Versand der reinen Textnachrichten verbundene extrem geringe Datenverkehr lässt sich auch in überlasteten Mobilfunknetzen realisieren. Zudem lassen sich die Warnmeldungen gezielt für bestimmte Bereiche versenden, da die Nachrichten konkret an einzelne Funkzellen ausgespielt werden.

Der Datenverkehr verläuft dabei vollständig anonym und anders als bislang muss auch keine App installiert werden oder eine Internetverbindung bestehen. Der Verteiler für die jeweilige Funkzelle verschickt die Nachrichten quasi blind an alle gerade bei ihm eingebuchten Geräte.