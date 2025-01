CarPlay 2.0: Apple streicht alte Zielvorgabe – Integration weiter in Arbeit

Die nächste Generation von CarPlay kommt jetzt ganz offiziell mit Verspätung. Apple hat den Hinweis auf die Markteinführung im Jahr 2024 jetzt von seiner amerikanischen Webseite entfernt. Apple Deutschland hinkt wie immer etwas hinterher, aber auch hierzulande dürfte der Verweis „Erste Modelle ab 2024 erhältlich“ in Kürze von Apples Infoseite zu CarPlay verschwinden.

Das Ganze kommt wenig überraschend und quasi mit Ansage. Bereits im Dezember haben wir darüber berichtet, dass Apple dieses nach der Ankündigung von „CarPlay 2.0“ selbst gesteckte Ziel wohl nicht erreichen wird.

Erste Modelle ab 2024″ bei Apple Deutschland

Als das „CarPlay der Zukunft“ im Sommer 2022 auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt wurde, hat Apple eine Liste mit 14 Herstellern präsentiert, die eine entsprechende Integration planen. Mit Mercedes-Benz, Porsche und Audi wurden damals auch drei deutsche Automobilhersteller genannt.

Mittlerweile könnte sich der Wind bei dem einen oder anderen Anbieter aber durchaus gedreht haben. So suchen die Hersteller mittlerweile immer mehr nach Möglichkeiten, wie sie selbst zusätzliche Einnahmen im Bereich ihrer Ausstattung und Entertainment-Angebote generieren können. Dazu zählen insbesondere auch Abo-Optionen für Zusatz- und Komfortfunktionen. Eine solche Strategie lässt sich nicht in allen Bereichen mit dem Gedanken verbinden, wesentliche Steuerfunktionen an einen Drittanbieter zu binden.

Apple: Ankündigungen werden folgen

Apple gibt sich diesbezüglich jedoch weiterhin guter Dinge und betont, dass das Unternehmen weiterhin eng mit mehreren Automobilherstellern daran arbeite, die nächste CarPlay-Generation in ihre Fahrzeuge zu integrieren.

Die von Apple 2022 veröffentlichte Herstellerliste

In einem an das Apple-Blog MacRumors übermittelten Statement ließ der iPhone-Hersteller wissen, dass die einzelnen Automarken weitere Details mitteilen werden, sobald neue Modelle vorgestellt werden, die die nächste Generation von CarPlay unterstützen. Zeitlich will sich Apple diesbezüglich nun aber gar nicht mehr festlegen.