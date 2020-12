Erste Alternativen zum MagSafe-Ladepuck lassen sich blicken

Der für seine qualitativ höherwertigen Accessoires bekannte Zubehör-Anbieter Satechi hat ein magnetisches Ladegeräte für die neuen iPhone 12-Modelle angekündigt, das mit Apples offiziellem MagSafe-Ladeteller konkurrieren wird.

Altgeräte benötigen Magnet-Sticker

Der neue, etwas holperig mit „USB-C Magnetic Wireless Charging Cable“ beschriftete Lade-Adapter besitzt ein 1,5 Meter langes USB-C-Kabel und ist in der Lage 7,5W bis 15W Ladeleistung zu liefern. Voraussetzung dafür ist ein 18W-Power-Delivery-Netzteil.



Magnet-Sticker für alte Geräte

Der neue Satechi-Puck ist kompatibel mit dem iPhone 12 Pro Max, dem iPhone 12 Pro, dem iPhone 12 Mini und dem iPhone 12, lässt sich mit einem selbstklebenden Magnet-Sticker jedoch auch in Kombination mit älteren iPhone-Modellen einsetzen. Diesen bietet Satechi für zusätzlich $9,99 an.

Das Ladegerät selbst soll ab 17. Dezember in den Versand gehen und trägt einen Preisauszeichnung von $29.99. Zum Vergleich: In den Vereinigten Staaten bietet Apple das offizielle MagSafe-Netzteil, das hierzulande 43,85 Euro kostet, für $39 an.

Apples offizieller Ladepuck erntete Kritik für die Magnethaftung, die von vielen Anwendern als zu schwach empfunden wurde und informierte Anfangs nicht eindeutig über die Netzteil-Voraussetzungen, die zum schnellstmöglichen Laden erfüllt sein müssen. Inzwischen steht fest: Eingesetzte Netzteile müssen sich auf eine Ladeleistung von 9 Volt und 3 Ampere verstehen und diese über das Power-Delivery-Protokoll anbieten. Je nach Systemaktivität des iPhones und aktueller Temperatur wird handeln MagSafe-Teller und iPhone dann den optimalen Ladestrom aus.

Erste Drittanbieter-Modelle verfügbar

Die Satechi-Neuvorstellung, die sich im eingebetteten Video vorstellt, gehört zu den ersten namhaften Alternativen am Markt, die es mit Apples offiziellem Netzteil aufnehmen. Bislang dominieren vor allem die Angebote von No-Name-Anbietern den MagSafe-Zubehör-Markt, die ihre magnetischen Ladeteller fast alle zu Preisen um die 20 Euro anbieten.

