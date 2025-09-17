CarPlay: iOS 26 bringt neuen Look und neue Funktionen ins Auto

Mit iOS 26hat Apple die Möglichkeiten von CarPlay deutlich erweitert. Nutzerinnen und Nutzer können künftig auf eine Reihe neuer Darstellungs- und Interaktionsoptionen zugreifen, die den iPhone-Einsatz im Auto etwas komfortabler machen sollen. Dabei geht es vor allem um kompaktere Anzeigen, zusätzliche Informationsquellen und eine vereinfachte Kommunikation während der Fahrt.

Kompaktere Anzeigen und mehr Interaktion

Eine der sichtbarsten Änderungen betrifft die Anzeige von Anrufen. Eingehende Gespräche nehmen nicht mehr den gesamten Bildschirm ein, sondern erscheinen in einem verkleinerten Fenster. So bleibt die aktuelle Navigation im Blick, während man über den Anrufer informiert wird.

Auch in der Nachrichten-App gibt es Erweiterungen. Reaktionen mit sogenannten Tapbacks sind nun möglich, wichtige Chats können angepinnt werden. Dadurch lassen sich häufig genutzte Unterhaltungen schneller aufrufen, ohne lange durch Listen zu scrollen.

Ergänzt wird dies durch eine neue Unterstützung von Live Aktivitäten. Damit können Echtzeitinformationen aus kompatiblen Apps direkt auf dem CarPlay-Bildschirm angezeigt werden. Widgets sorgen zusätzlich dafür, dass häufig benötigte Informationen wie Wetter oder Kalendertermine jederzeit sichtbar sind, ohne eine App öffnen zu müssen.

Zusätzliche Funktionen für mehr Komfort

Apple hat in iOS 26 auch an der Anpassung der Darstellung gearbeitet. Der sogenannte Smart Display Zoom passt die Darstellung an die jeweilige Bildschirmgröße des Fahrzeugs an. Außerdem können Nutzer zwischen verschiedenen Icon-Stilen wählen, etwa in hell, dunkel oder durchsichtig.

Praktisch für Nutzer von AirPods ist die erweiterte automatische Geräteumschaltung. Wer während eines Telefonats ins Auto steigt, wechselt nun nahtlos von den Kopfhörern auf CarPlay, ohne selbst eingreifen zu müssen. Neu ist zudem die Möglichkeit, in den Systemeinstellungen Screenshots von CarPlay-Oberflächen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Eine weitere Neuerung betrifft die Unterstützung von AirPlay. Wenn das Auto parkt, hat Apple die nötigen Vorbereitungen getroffen, dass sich auch Video-Inhalte drahtlos vom iPhone auf den CarPlay-Bildschirm übertragen lassen. Diese Funktion setzt jedoch voraus, dass die jeweiligen Hersteller sie in ihren Fahrzeugen freigeben.