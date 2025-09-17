Widgets, Live-Aktivitäten und ein neues Design
CarPlay: iOS 26 bringt neuen Look und neue Funktionen ins Auto
Mit iOS 26hat Apple die Möglichkeiten von CarPlay deutlich erweitert. Nutzerinnen und Nutzer können künftig auf eine Reihe neuer Darstellungs- und Interaktionsoptionen zugreifen, die den iPhone-Einsatz im Auto etwas komfortabler machen sollen. Dabei geht es vor allem um kompaktere Anzeigen, zusätzliche Informationsquellen und eine vereinfachte Kommunikation während der Fahrt.
Kompaktere Anzeigen und mehr Interaktion
Eine der sichtbarsten Änderungen betrifft die Anzeige von Anrufen. Eingehende Gespräche nehmen nicht mehr den gesamten Bildschirm ein, sondern erscheinen in einem verkleinerten Fenster. So bleibt die aktuelle Navigation im Blick, während man über den Anrufer informiert wird.
Auch in der Nachrichten-App gibt es Erweiterungen. Reaktionen mit sogenannten Tapbacks sind nun möglich, wichtige Chats können angepinnt werden. Dadurch lassen sich häufig genutzte Unterhaltungen schneller aufrufen, ohne lange durch Listen zu scrollen.
Ergänzt wird dies durch eine neue Unterstützung von Live Aktivitäten. Damit können Echtzeitinformationen aus kompatiblen Apps direkt auf dem CarPlay-Bildschirm angezeigt werden. Widgets sorgen zusätzlich dafür, dass häufig benötigte Informationen wie Wetter oder Kalendertermine jederzeit sichtbar sind, ohne eine App öffnen zu müssen.
Zusätzliche Funktionen für mehr Komfort
Apple hat in iOS 26 auch an der Anpassung der Darstellung gearbeitet. Der sogenannte Smart Display Zoom passt die Darstellung an die jeweilige Bildschirmgröße des Fahrzeugs an. Außerdem können Nutzer zwischen verschiedenen Icon-Stilen wählen, etwa in hell, dunkel oder durchsichtig.
Praktisch für Nutzer von AirPods ist die erweiterte automatische Geräteumschaltung. Wer während eines Telefonats ins Auto steigt, wechselt nun nahtlos von den Kopfhörern auf CarPlay, ohne selbst eingreifen zu müssen. Neu ist zudem die Möglichkeit, in den Systemeinstellungen Screenshots von CarPlay-Oberflächen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Eine weitere Neuerung betrifft die Unterstützung von AirPlay. Wenn das Auto parkt, hat Apple die nötigen Vorbereitungen getroffen, dass sich auch Video-Inhalte drahtlos vom iPhone auf den CarPlay-Bildschirm übertragen lassen. Diese Funktion setzt jedoch voraus, dass die jeweiligen Hersteller sie in ihren Fahrzeugen freigeben.
Die wie ich beste Neuerung ist die für Leute mit Doppelgarage. In dem man jetzt das Garagentor welches man öffnen oder schließen möchte einfach nach oben oder unten scrollen kann in dem Garagen Button.
Super. Darauf habe ich gewartet. Danke für die Info.
Was, das ist nun verfügbar. Habe mich immer an Siri gewendet, denn meistens war das gewünschte Tor nicht sichtbar.
Endlich! Bin begeistert
Mein Parkhaus funktioniert trozdem nicht…
Gibt leider immer noch nicht die Funktion, dass man CarPlay Setups zwischen Autos kopieren kann.
Ist ein bisschen nervig, wenn man seine Apps und Widgets für jedes Auto einzeln einrichten muss.
Wie oft machst du das denn?
Oft.
Denk mal an Leute, die für lange Strecken die Bahn nehmen und vor Ort einen Mietwagen…
Eh?! Schon mal was von Miles oder ähnlichen carsharings gehört?
Wenn der Tellerrand eher ein Eimerrand ist
Ich auch sehr oft. Aber kopieren oder Ähnliches geht nicht.
Richtig.
Und dafür muss man ja zur Konfiguration auch noch auf das Handy schauen.
Stört Tim wohl nicht, der lässt sich fahren und braucht keine Mitwagen.
Ich hab hier seit iOS26 das Problem, dass ich immer die Karten App im Vordergrund halten muss wenn ich navigiere dann ansonsten keine Turn by Turn Banner von Apple Karten an mich oder das Auto gesendet werden. Mit Google Maps funktioniert es einwandfrei.
Wäre schön wenn die mal Blitzer pro integrieren würden.
Ich meine natürlich nur zur Sicherheit auf den Straßen, Blitzer habe ich selbstverständlich ausgeschalten ;P
Apple meint es nur gut mit dir. Sie wollen dich nicht in die Situation bringen , dass du die Blitzer ganz aus Versehen doch mal aktivierst. ;-)
Dann sollte Apple wohl solche Apps aus dem AppStore verbannen
Einfach normal fahren und an die Verkehrsrichtlienien halten.
Moralaposteln mag niemand und wenn ich schon deinen Namen lese… ist mir alles klar
++1
aber nee … das wäre ja doof und zu einfach. Ich bin ja auch für Warnanlagen-Apps für Einbrecher … denen steht schließlich zu, auch so was zu haben, damit sie nicht erwischt werden.
Sehe ich genauso. Einfach an die Geschwindigkeit halten und gut ist.
Und falls ich doch mal ein paar Km/h drüber liege, zahle ich halt mit Anstand meine Strafe. Aber das kommt so gut wie nie vor.
So kann man es auch machen.
Toll, endlich mal jemand mit absoluter gesetzestreue, kenne sonst niemanden der es immer schafft sich an alle Gesetze ohne Ausnahme zu halten.
Wirklich super, toll das es dich gibt!
Das müsstest Du ja nicht bei Apple sondern beim App Anbieter anregen. Steht ihm doch frei eine CarPlay Unterstützung zu programmieren?
Stand auch in den Neuerungen für dieses Jahr an
Onooo oder Waze nutzen
Waze und im Hintergrund Blitzer pro per Kurzbefehle beim verbinden mit CarPlay starten.
Flitsmeister integriert die Blitzer.de-Datenbank und kann CarPlay (inzwischen leider im Abo). Funktioniert sehr gut und kann viel. Nutze ich schon mehrere Jahre, auch weil Blitzer.de es einfach nicht schafft mit App-Updates im Allgemeine.
Gibt es außer Schöner noch eine Veränderung. Der Look ist ja Geschmackssache, mehr Funktionsumfang hätte ich besser gefunden … egal bei welchem Gadget.
?
Endlich wurde auch der Radius der Außenumrandung dem der linken Leiste angepasst. …ist mir immer aufgefallen, weshalb ich es hier einmal los werden möchte
Sieht wesentlich besser aus. Besonders die Podcast App ist jetzt übersichtlicher und zeigt auch lange Dateinamen endlich komplett an. Die kleineren Icons wirken etwas Erwachsener und bieten mehr Platz, ohne wiederum zu klein sein, um sie während der Fahrt zu bedienen.
Seit iOS 26 ist es nur noch mit Schmerzen möglich, Hörbücher über CarPlay zu hören. Die Audio Ausgabe ist stark verzerrt.
Mit welcher App? Audible und Spotify funktionieren problemlos.
Über die „Bücher“ App. Ich bin offensichtlich nicht der alleine, Stimmen im Web mehren sich.
Genauso bei Podcast. Probier mal den „Trick“ mit gleichzeitig geöffneter Kamera-App.
Wow. Das mit der Kamera App funktioniert tatsächlich, bringt aber in der Praxis leider nichts.
Sobald das iPhone den Bildschirm sperrt, geht’s wieder los mit der verzerrten Wiedergabe. Man müsste den Bildschirm die ganze Zeit on lassen, das ist auch keine Lösung.
Ich bin total sauer und frage mich ernsthaft, ob Apple den Bug nicht einfach ignoriert hat, um das Release nicht zu verspäten.
Zehn Tausende Beta-Tester können DAS doch nicht übersehen haben.
Viele Widgets gehen noch nicht auf dem Screen, da müssen wohl die App Hersteller nochmal alle updaten
Mein Garagenöffner Button läßt sich nicht mehr mit dem iDrive Knopf bestätigen. Man muss jetzt auf den Touch-Screen den Button mit dem Finger drücken. Das ist ärgerlich
Ich hatte bislang immer eine Ton-Bild-Schere. Das scheint behoben zu sein.
AirPlay funktioniert bei mir leider (noch) nicht. Ich hoffe, das wird noch von Skoda freigeben.
Und an ne Prozentanzeige des verbundenen iPhone-Akkus hat man wieder nicht gedacht. Platz wäre ausreichend da. Die Anpassung an unterschiedliche Bildschirmgrößen (z.b. 3 App-Reihen) hat man auch wieder sein lassen. Letztlich sinds leichte optische Änderungen, nichts weltbewegendes leider
Nach dem Update auf iOS 26 ist bei mir Podcast über kabelgebundenes CarPlay unbrauchbar/ ungenießbar. Die Audioausgabe ist völlig verzerrt und grauenhaft. Musik dagegen ist so wie es sein soll.
Benutzt man Podcast im Auto über Bluetooth, dann ist ebenfalls alles ok.
Oder man öffnet während der Wiedergabe die Kamera-App und läßt sie laufen, dann ist die Audioausgabe so wie es sein soll.
Hast Du den Bug auch an Apple gemeldet?
Leider lässt sich weiterhin in der Karten App nicht per pinch Geste Zoomen. Ätzend
Hat sich das Problem mit den benachritigungen , vor allem WhatsApp, geklärt?
Die Push Nachrichten kommen nur noch, wenn Car Play geöffnet ist. Vorher kamen sie auch auf meinen normalen Fahrzeug Screen
Danke, habe doch irgendwie das Gefühl gehabt, dass das ging und ich was vermisse.
Ich bin entzückt das Google Maps im HUD und im Kombiinstrument Navigationspfeile und Meter eingeblendet werden. (Golf8)
Das ging schon letzte Woche! Nice
Seltsam war zudem das unter Einstellungen und Display ein intelligenter Display Zoom aktiviert war der alles sehr groß dargestellt hat. Musste es deaktivieren da eben auch bei Google Maps kaum noch was von der Karte zu erkennen war bei den ganzen Einblendungen.