CarPlay-Radarwarner nach Grenzübertritt im Ausland aktiv

In Apples Karten-App werden seit zwei Jahren auch Radarkontrollen und damit verbunden eine Möglichkeit zum Melden von solchen angezeigt. Das Ganze steht allerdings nur in Ländern zur Verfügung, die keine gesetzlichen Bestimmungen gegen Radarwarner und dergleichen erlassen haben. Deutschland ist dementsprechend außen vor.

Nachdem die Funktion jedoch jeweils aktuellen Standort und nicht von den Landeseinstellungen des iPhone abhängig ist, können deutsche Nutzer ebenfalls hiervon profitieren.

Die aktuelle Liste jener Länder, in denen automatische Geschwindigkeitskontrollen in der Karten-App von Apple angezeigt werden, lässt sich hier einsehen. Als direkte Nachbarstaaten von Deutschland finden sich hier Belgien, Dänemark, Luxemburg, die Niederlande und Österreich auf der Liste. Wenn ihr euch in diesen Ländern aufhaltet, findet sich im Rahmen der Funktion „Störung melden“ zusätzlich auch eine Taste für das Melden von Geschwindigkeitskontrollen auf dem CarPlay-Bildschirm.

Für Verwirrung kann dabei sorgen, dass die Anzeige teils auch noch nach dem Grenzübertritt nach Deutschland weiterhin vorhanden ist. Schickt man hier dann eine entsprechende Meldung ab, so hat dies allerdings keinerlei Auswirkung. Die Funktion verschwindet innerhalb von Deutschland kurz darauf automatisch wieder aus der App.

Melden von Verkehrsstörungen über CarPlay

Das Melden von Verkehrsstörungen über CarPlay ist in Deutschland ausschließlich im Zusammenhang mit Unfällen und allgemeinen Gefahrenstellen möglich. Ihr findet die Option „Störung melden“, wenn ihr während der Navigation mit CarPlay das erweiterte Menü ausklappt und dort dann auf „Melden“ drückt. Anschließend habt ihr hierzulande die Wahl, entweder einen Unfall oder allgemein eine Gefahrenstelle zu melden.

Alternativ lässt sich dergleichen auch mithilfe von Siri bewerkstelligen. Apple zufolge muss man hierfür allerdings auf Englisch mit der Sprachassistentin sprechen (wir haben auf Deutsch noch nicht herumprobiert). Die von Apple vorgegebenen Siri-Sätze lauten „Report an accident“ oder „There’s something on the road“.