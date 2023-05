Beats Studio Buds demnächst im transparenten Gehäuse

Mit den Beats Studio Buds+ wird die Apple-Tochter Beats wohl noch in dieser Woche eine aktualisierte Version ihrer komplett kabellosen In-Ear-Ohrhörer Beats Studio Buds vorstellen. Neben diversen technischen Verbesserungen sticht damit verbunden vor allem die neue Design-Option ins Auge. Zusätzlich zu den Farbvarianten Elfenbein und Schwarz wird es die Beats Studio Buds+ auch mit transparentem Gehäuse geben, die Optik erinnert uns ein wenig an die kürzlich erst vorgestellten Ohrhörer Nothing Ear (2).

Exclusive: Beats Studio Buds+ arrived at Best Buy pic.twitter.com/dCcHH2z1pF — Ben Geskin (@BenGeskin) May 12, 2023

Während schon seit geraumer Zeit über die neuen Ohrhörer spekuliert wird, unter anderem hat eine für kurze Zeit verfügbare Produktseite bei Amazon hier für Gesprächsstoff gesorgt, werden die Ohrhörer jetzt offenbar auch an die Vertriebspartner von Beats verteilt. Am Wochenende hat ein entsprechendes Foto die Belieferung des amerikanischen Elektronikhändlers Best Buy dokumentiert.

„iMac-Gehäuse“ sorgt für optische Abwechslung

Optisch gefallen uns die Beats Studio Buds+ mit ihrem milchig transparenten Gehäuse besser als die volltransparenten Ohrhörer von Nothing. Ein wenig erinnert das Ganze ja schon an den eben erst 25 Jahre alt gewordenen ersten iMac. Der Blick auf die technischen Daten (die gab es auf der Amazon-Produktseite zu sehen) zeigt darüber hinaus, dass die neuen Ohrhörer mit einer Reihe von Verbesserungen aufwarten können. So sollen beispielsweise deutlich größere Mikrofone für bessere Gesprächsqualität und eine optimierte Geräuschunterdrückung sorgen. Zudem verfügen die Hörer in Kombination mit der Ladehülle nun über bis zu 36 Stunden Laufzeit auf Akku-Basis.

Bei Amazon USA wurde der Verkaufspreis für die Ohrhörer mit 169,99 Dollar angegeben, das sind 20 Dollar mehr, als die aktuelle Version der Beats Studio Buds kostet. Als Termin für den Verkaufsstart steht der 18. Mai im Raum.

Abgesehen davon, dass der Donnerstag hierzulande ein Feiertag ist, werden die Beats Studio Buds+ wohl ohnehin erst wieder mit mehreren Wochen, wenn nicht Monaten Verzögerung in Deutschland aufschlagen.