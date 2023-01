CarPlay-Konkurrenz: Feature-Offensive für Android Auto

Passend zu diesem Thema hängen wir hier auch gleich noch den Hinweis an, dass Tesla die Preise für seine Fahrzeuge auch in Deutschland zum Teil nennenswert gesenkt hat. Einem Reuters-Bericht zufolge kostet beispielsweise das Model 3 hierzulande jetzt bis zu 17 Prozent weniger.

Während Apple in Sachen CarPlay-Vollintegration voraussichtlich erst zum Jahresende konkreter wird, drückt Google weiter aufs Gaspedal. Die Android-Macher haben eine umfassende Überarbeitung von Android Auto angekündigt . Teilweise erinnert die Umgestaltung etwas an die aktuelle Optik von Apple CarPlay, aber Google geht insbesondere bei den Kooperationen mit einzelnen Autoherstellern einen Schritt weiter.

