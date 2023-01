Gute Nachrichten für iPhone-Besitzer, die beim An- und teils auch beim Ausschalten ihres iPhone 14 Pro für einen Moment aufblitzende grüne oder gelbe Linien auf dem Bildschirm sehen. Apple zufolge handelt es sich hierbei nicht um einen Hardwarefehler, sondern vielmehr um ein Softwareproblem, das in Kürze per Update behoben werden soll.

Horizontale Linien blitzen auf Apple will Bildschirmfehler beim iPhone 14 Pro per Update beheben

Insert

You are going to send email to