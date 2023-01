CarPlay für ZDFheute und teureres Elektroladen mit EnBW mobility+

Im neuen „Ladetarif S“ fällt zwar weiterhin keine monatliche Grundgebühr an, doch muss man hier pro bezogener Kilowattstunde jetzt mindestens 61 Cent rechnen. Günstiger wird es nur, wenn man eine der Optionen „Ladetarif M“ oder „Ladetarif L“ wählt, hier fällt dafür dann aber eine monatliche Grundgebühr von bis zu 17,99 Euro an.

Unterm Strich sind die neuen Preise der EnBW dann längst nicht mehr so attraktiv, wie uns die Webseite des Anbieters noch Glauben machen will. Nutzer der App EnBW mobility+ müssen sich mit teilweise satten Aufschlägen abfinden, unabhängig davon, ob sie ihren Ladetarif direkt über die EnBW gebucht haben oder einen Partnertarif beispielsweise über den ADAC oder die Allianz nutzen.

Elektro-Tanker müssen von heute an deutlich höhere Preise bezahlen, wenn sie die Akkus ihrer Fahrzeuge an den Ladesäulen der EnBW mit Strom befüllen. Wir haben ja bereits Ende November auf die anstehende Verteuerung hingewiesen, mit dem heutigen 17. Januar treten die überarbeiteten Tarife nun in Kraft.

