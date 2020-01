CarPlay drahtlos möglich: Auch ŠKODA OCTAVIA mit Wireless SmartLink

Der in der vergangenen Woche neu vorgestellte ŠKODA OCTAVIA 2020 löst ein Versprechen ein, das der Autobauer bereits im Spätherbst 2019 formulierte: Bei Bedarf können Anwender das SmartLink-System der Tschechen im neuen OCTAVIA drahtlos nutzen.

Über „SmartLink Wireless“ steht auch Apples CarPlay-Funktion ohne Kabelverbindung zur Verfügung – ein Feature, das bislang fast ausschließlich in Oberklasse-Fahrzeugen angeboten wurde.

So war es bisher auch bei ŠKODA nötig, das Mobiltelefon zur Nutzung der SmartLink-Technologie per USB-Kabel mit dem Fahrzeug zu verbinden. Mit der optionalen Wireless SmartLink-Technologie – diese feierte ihr Debüt Ende 2019 im SCALA und im City-SUV KAMIQ – werden Einbindung und Nutzung der Smartphones jetzt deutlich einfacher

Apple CarPlay oder Android Auto werden somit noch komfortabler nutzbar. In Kombination mit der optionalen Phone Box mit induktiver Ladefunktion und der drahtlosen Verbindung zur Fahrzeugantenne ist sogar eine komplett kabellose Nutzung von Smartphones möglich. […]

Bei der ersten Nutzung muss das Smartphone nur einmalig per Bluetooth mit dem Infotainmentsystem gekoppelt werden. Danach erfolgt die Verbindung über Wireless SmartLink bei aktivierter Bluetooth-Funktion automatisch bereits beim Einsteigen in das Fahrzeug, ohne dass der Fahrer etwas tun muss. Das Smartphone wird über Bluetooth gekoppelt und verbunden, der Datenfluss für das Spiegeln des Smartphones auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems erfolgt über eine Wi-Fi®-Verbindung. Wird das Smartphone nach dem Einsteigen in der optional erhältlichen Phone Box abgelegt, verbindet es sich neben dem Infotainmentsystem für einen besseren Empfang auch mit der Außenantenne des Fahrzeugs und wird zudem induktiv aufgeladen.