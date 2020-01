iOS 14: Update wohl auch für iPhone SE und 6s

Treffen die auf den Geräte-Listen notierten Informationen zu, die das französische iPhonesoft-Blog aktuell vorlegt, dann wird das diesjährige iOS-Update auf Version 14 alle iPhone-Modelle unterstützen, auf denen sich bereits iOS 13 installieren ließ.

Vom letzten Jahr: Die Kompatibilitätsliste von iOS 13

Anders formuliert: Die Herbst-Aktualisierung würde sich erneut auch auf dem iPhone SE und dem iPhone 6s einspielen lassen. Zur Erinnerung: Das iPhone 6s startete im September 2015 in den Markt und wird zur voraussichtlichen Ausgabe von iOS 14 seinen fünften Geburtstag feiern.

Die von der Webseite iphonesoft.fr veröffentlichte Liste der mit iOS 14 kompatiblen Geräte soll aus Apple-internen Kreisen stammen und umfasset alle iPhone-Modelle, die auch von iOS 13 unterstützt wurden. Neben der noch unveröffentlichten iPhone-Generation 2020 also die folgenden Modelle: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus und iPhone SE.

Gerüchte, die einmal mehr die Theorie unterfüttern, dass sich Apple im laufenden Jahr weniger auf neue Features und mehr auf die Stabilität und Performance des iPhone-Betriebssystems konzentrieren könnte.

